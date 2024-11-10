防範網購詐騙 警方提醒可到警局門口交易

警方提醒史島和南布碌崙居民到警局前的「電子商務交換區」交易物品。(警方提供)

隨著年底假日季的臨近，詐騙犯罪也隨之猖獗。日前史泰登島 和南布碌崙 (布魯克林)多個警局發布通告，提醒居民在網上交易時，如果要見面交換貨物，最好在警局門口的「電子商務交換區」(E-commerce Exchange Zone)進行，以防發生搶劫等犯罪行為。

轄區為史島中西部的市警121分局特別發布通告，要求居民當心「修車騙局」。該警局稱，隨著假日季的到來，各處停車場變得日益擁擠，這也是不法分子下手的好時機。

最近該警局就接到多起報案，稱有騙子主動向停車場內的駕駛靠近，他們會先指出車輛的毛病，並聲稱自己是修補凹痕、刮傷等車輛問題的專家，聲稱自己不僅能快速修補汽車的各種損傷，而且還可以給顧客一個好價格。

該分局提醒，這些騙子會乘車主不注意時，盜走車輛或偷盜車上的財物，警方提醒民眾不應隨便接受類似服務，並看護好自己的車輛。

假日季節也是購物季節，除了傳統的上街購物，現在愈來愈多居民選擇通過網購，或購買、交換二手物品。不過，因為私下的物品交易沒有安全保障，容易成為行竊或其他犯罪的對象。