我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

防範網購詐騙 警方提醒可到警局門口交易

記者胡聲橋╱紐約報導
警方提醒史島和南布碌崙居民到警局前的「電子商務交換區」交易物品。(警方提供)
警方提醒史島和南布碌崙居民到警局前的「電子商務交換區」交易物品。(警方提供)

隨著年底假日季的臨近，詐騙犯罪也隨之猖獗。日前史泰登島和南布碌崙(布魯克林)多個警局發布通告，提醒居民在網上交易時，如果要見面交換貨物，最好在警局門口的「電子商務交換區」(E-commerce Exchange Zone)進行，以防發生搶劫等犯罪行為。

轄區為史島中西部的市警121分局特別發布通告，要求居民當心「修車騙局」。該警局稱，隨著假日季的到來，各處停車場變得日益擁擠，這也是不法分子下手的好時機。

最近該警局就接到多起報案，稱有騙子主動向停車場內的駕駛靠近，他們會先指出車輛的毛病，並聲稱自己是修補凹痕、刮傷等車輛問題的專家，聲稱自己不僅能快速修補汽車的各種損傷，而且還可以給顧客一個好價格。

該分局提醒，這些騙子會乘車主不注意時，盜走車輛或偷盜車上的財物，警方提醒民眾不應隨便接受類似服務，並看護好自己的車輛。

假日季節也是購物季節，除了傳統的上街購物，現在愈來愈多居民選擇通過網購，或購買、交換二手物品。不過，因為私下的物品交易沒有安全保障，容易成為行竊或其他犯罪的對象。

為此，轄區為史島北部的120分局、轄區包括8大道華人聚居區的72分局，以及轄區為班森賀的62分局近日分別發布通告，勸告居民如果通過Craiglist、Facebook、Marketplace、Ebay，或其他任何網站進行網上交易，買賣雙方要見面交易時，最好到警方設定的「電子商務交換區」去交易。這種交換區一般設在各警局正門傍邊，那裡有24小時的監控錄像，可以保證交易者的人身安全和貨物安全。

警方提醒史島和南布碌崙居民提防修車騙局。(本報檔案照)
警方提醒史島和南布碌崙居民提防修車騙局。(本報檔案照)

布碌崙 8大道 史泰登島

上一則

海韻合唱團「韻音嘉樂」40周年音樂會 11月17日登場

下一則

驅趕睡覺路人爆口角 皇后區水果攤販遭刺傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市接連火災 市府延長紅色警報 布碌崙居民反應燃燒異味

紐約市接連火災 市府延長紅色警報 布碌崙居民反應燃燒異味
11月了羽絨衣乏人問津 暖冬影響布碌崙8大道商家冬衣銷量下滑

11月了羽絨衣乏人問津 暖冬影響布碌崙8大道商家冬衣銷量下滑
暖冬 布碌崙8大道厚衣厚被賣不動 火鍋店沒影響

暖冬 布碌崙8大道厚衣厚被賣不動 火鍋店沒影響
健忘、失智症怎麼分? 21日到布碌崙聽中文講座

健忘、失智症怎麼分? 21日到布碌崙聽中文講座

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14
林里東到亞總會求助。(亞總會提供)

攔阻吃霸王餐者 布魯克林華裔外賣郎遭報復

2024-11-07 14:27

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使