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曼哈頓華埠命案 約60歲華男遭捅死陳屍超市前

記者劉梓祁／紐約報導
華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)
華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠長期被指治安不佳的東百老匯(East Broadway)一帶7日傳出命案，一名華裔男性遊民當日晨間，在華人超市入口處遭人捅死，屍體被到店上班的超市經理發現後報警；警方到場後，將超市外部分區域封鎖，截至7日傍晚，案件仍在調查中。

華埠東百老匯7日發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。...
華埠東百老匯7日發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

根據警方消息，華埠轄區的市警五分局在當日早上8時07分前後，接到報案稱位於東百老匯109號的「新中華超市」入口台階處發現屍體。

「新中華超市」的經理林先生表示，自己在當日早間8時到店開門營業時，發現有一人躺在門前，隨後在多次嘗試叫醒該男子無果後，意識到情況不對便立刻報警求助。

華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查...
華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

警員到場後，發現一名亞裔男性身上有多處刀傷，經急救無效後被確認死亡。知情人表示，死者為一名年齡在60歲上下的華裔男子。

知情人指，死者為一名遊民。市警表示，儘管目前案件仍在調查中，但可以確死者遇害前曾與嫌犯「有過對話」，其內容及性質仍無法判斷。截至當日下午，警方仍在通過收集沿路的監控錄像，以獲得嫌犯的身分特徵。根據消息人士，犯罪現場在超市的台階外。

華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查...
華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

多位生活在案發地附近的居民稱，死者為中國福建亭江移民，在約40年前非法入境，此前並沒有穩定的居所，且時常在東百老匯的商場建築外過夜。有人表示，此人時常在怡東商場(East Broadway Mall)外出現，最後一次發現他的時間為6日(周三)。

該居民說，案發當日早上未見此人後，一度疑惑其去往何處，後來得知其已經去世，感到「震驚和可惜」。多人表示，死者曾靠偷竊後販賣贓物維生，因此在社區中「名聲很差」，還時常將公園作為過夜地點。警方暫未公布死者身分，本報也未能獨立核實部分社區說法。

林先生說，此前並未見過死者，但遊民睡於超市門前的現象則時有發生。他還表示，案件發生後，警方封鎖了涉案的超市入口以及其門前的街道，為客人進店購物造成「些許不便」。林先生和店員均表示，因工作時間主要在日間，沒有在此案發生後感到擔心和害怕。

華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查...
華埠東百老匯7日發生命案，華男遭人捅死橫屍超市前。截至當日傍晚，警方仍在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

當天下午，仍不斷有警探和市府人員到場勘查。警方在現場擺放有十餘個線索標記牌，並使用「全維度相機」(Full-dimensional Camera)掃描現場，其不僅能拍攝傳統的平面影像，還能捕捉場景的深度資訊，使得影像擁有立體感和空間數據。

百老匯 遊民 華埠

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