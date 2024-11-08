洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約

今年的洛克菲勒中心聖誕樹於7日清晨被砍伐，預計將於9日抵達紐約市。(美聯社)

紐約市 標誌性的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹於7日被砍下，啟程被載運往紐約，預計將於9日(周六)運抵紐約安裝，並在12月4日(周三)的年度點燈儀式上亮相。今年的聖誕樹來自麻州 (Massachusetts)西斯托克布里奇(West Stockbridge)，是自1959年以來首次由該州提供。

這棵挪威雲杉(Norway Spruce)樹齡超過50年，來自艾伯特(Earl Albert)家族的捐贈。據洛克菲勒中心提供的資料，該樹高度達74呎，重約11噸，直徑43呎。這棵樹於7日清晨被砍伐後，裝載到一輛115呎長的拖車上，預計將於9日抵達紐約市。

據了解，這棵樹自1967年由艾伯特夫婦種下後，一直是家族的節日象徵；2020年夏天，洛克菲勒中心首席園丁保茲(Erik Pauze)發現並選定了這棵樹，艾伯特家族隨後決定將其捐贈，作為對已故家族成員萊斯利艾伯特(Lesley Albert)的紀念。

運抵紐約後，這棵樹將裝飾上5萬多盞多色LED燈，並加上900磅重的施華洛世奇(Swarovski)水晶星星作為樹頂裝飾。屆時艾伯特家族將出席，見證這棵樹在假日季成為紐約的亮點。

根據安排，這棵重達11噸將於9日進駐洛克菲勒廣場並安裝，宣告紐約市節日季的到來。點燈儀式將於12月4日(周三)舉行，更多相關訊息可至rockefellercenter.com/holidays查詢。