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川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

不分黨派傾向 紐約華人投票踴躍 華社領袖籲理性看結果

記者許君達╱紐約報導
紐約華人選民本次大選投票熱情高漲，社區人士普遍認為，兩黨主張對於華人社區來說各有利弊，難以一概而論，但無論結果如何，都有利於華人被主流社會更好地看見聽見。(記者許君達╱攝影)
紐約華人選民本次大選投票熱情高漲，社區人士普遍認為，兩黨主張對於華人社區來說各有利弊，難以一概而論，但無論結果如何，都有利於華人被主流社會更好地看見聽見。(記者許君達╱攝影)

2024美國大選5日落下帷幕，紐約華人選民投票熱情高漲。選前民調顯示，兩黨候選人賀錦麗和川普的支持度不相上下，對於多數華人選民來說，兩黨政策對紐約華社的影響各有利弊，很難簡單判定；支持川普一方認為，共和黨的主張在移民、治安、教育及價值觀等方面更有利於華人，支持民主黨一方則更關注環保、性別等進步價值，以及針對華人和亞裔的種族主義威脅。

紐約市居民聯盟主席臧東慧表示，兩黨主張各有優勢，難以泛泛而論孰是孰非，但他個人相對更傾向共和黨的主張。他說，紐約市最近兩年迎來大量無證移民，招致民意反彈，他不知道川普能否帶來有效的解方，但相信會對邊境問題有所控制。

對於華人普遍關注的教育議題，臧東慧認為，共和黨支持優質大學擇優錄取的理念，與華人的訴求更接近，而他作為家長，也不支持在青少年中過分宣傳性少數等議題，因此在這方面他也更傾向共和黨。此外，疫情後紐約治安下降也是有目共睹的問題，而這些問題既然出在民主黨治理的時期，選民也很難不怪罪於民主黨。

臧東慧同時也認為，美國應採取更積極的措施應對氣候變化危機，而在這一方面，民主黨的主張顯然比共和黨更合理。

民主黨65D區領袖于金山認為，川普會傾向強硬的移民政策無疑，而賀錦麗所主張的移民政策也並非大開邊境，而是力圖使無證移民的入境更加秩序化，並使已經來到美國的無證移民更早進入勞動力市場、為美國經濟做貢獻。

而在對中及台海政策上，于金山認為兩黨差異不大，均會以各自的方式阻擋中國對美國主導之國際秩序的挑戰。于金山還表示，曾經煽動起反亞裔種族主義浪潮的前總統川普，在本次選舉中「亂講話的嘴巴」有所改進，「講話小心多了」。

華埠商業改進區行政總監陳作舟則表示，他投票不看黨派，只會選擇能夠「保護女孩子」的候選人。

不過所有受訪者都提到，無論黨派傾向，華人社區本次積極參與大選本身便是最有意義的。臧東慧表示，投票率上升，華人作為一個整體才會得到更多的重視，更多代表華人的參選者才會出現。他同時也呼籲華人選民理性對待結果，對不同意見加以包容。

華人 移民 民主黨

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