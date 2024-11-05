金兌錫宣布勝選 連任法拉盛州眾議員

紐約州眾議會大選，金兌錫宣布勝選連任。(記者劉梓祁／攝影)

2024年州和聯邦大選於5日拉開帷幕，選民在票選新任總統之餘，還會選出新一屆州參、眾議會成員，各地候選人也在當日展開最後的競選活動；在紐約州 ，範圍包括皇后區法拉盛 的眾議會第40選區，在任多年的民主黨 人金兌錫(Ron Kim)接受共和黨人王紹權(Philip Wang)挑戰，並在較低投票率下以明顯優勢宣布勝選。

根據紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)的「非官方選舉夜結果」(Unofficial Election Night Results)，截至當晚9時50分，已有92%的選票被統計。當中，金兌錫獲得55%的票數，為1萬2133票，而王紹權為9942票。金兌錫表示，已可以「安全而正式地宣布」本次選舉獲勝。

在選區包括法拉盛、白石鎮(Whitestone)和大學點(College Point)等多個華人社區的40選區，身為韓裔的金兌錫自2013年1月1日首次就職。本次勝選後，他將開始自己的第七個州議會任期。競選期間，他獲得了大部分民主黨民選官員和主要工會的支持，但在黨內初選中僅已443票戰勝藥房負責人陳熠(Andy Chen)。

在法拉盛的老人中心，金兌錫在數十位支持者包圍下，將本次連任稱為「人民的力量」。此前，他長期支持護理員等工人群體。作為現任眾議會老人委員會主席，他表示會繼續關心老年群體，並爭取資源改善公共基礎設施，如地鐵、街道和公園等。對於此次來自共和黨的強勁挑戰，金兌錫表示國家當前嚴重分裂，但「大多數人都生活在中間」，因此自己希望「為中產階級而戰」。

競選期間，金兌錫主要關注的議題包括加強安全與杜絕仇恨犯罪、支持中產階級和優質教育及醫療保健等。此前，他表示希望削減警察經費，但在本輪選舉中宣揚支持警方。他在2023年提出議案，擬要求將法拉盛市警109分局劃分為多個分局。儘管此事目前已有進展，但該提案仍在委員會審議階段。

本次選舉為來自台灣的王紹權首次涉獵政壇，以打擊犯罪、限制非法移民和廢除無保釋金法案為政綱。他曾表示，華人社區法拉盛已進入「以亂代治的惡性循環」。儘管如此，他與金兌錫在社區知名度等多個方面存在差距。根據州選委會數據，截至10月21日，金兌錫在本次選舉中共籌得50萬3606元，而王紹權僅獲4萬4735元。