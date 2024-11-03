梅西大遊行氣球試飛 6全新角色首次現身

梅西百貨感恩節氣球11月2日試飛，多個卡通角色現陣列，圖為去年活動。(本報檔案照)

「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)官方11月2日在新州大都會人壽保險體育場(MetLife stadium)舉辦首次氣球 試飛，並確認多個加入遊行陣列的新卡通角色，包括米妮、蜘蛛人 等。

自1927年角色氣球首次加入遊行隊伍以來，該活動已成為市內傳統節日中最受歡迎的元素之一。每年，梅西大遊行工作室均會引入來自娛樂和流行文化的新老角色。在本年隊伍中，將有六個全新的氣球首次亮相，為遊行增添新的亮點。

今年加入遊行隊伍的特色氣球包括華特迪士尼公司的角色米妮老鼠、夢工廠動畫的加比(Gabby)、東映動畫「龍珠」中的悟空、漫威的蜘蛛人和尼克兒童頻道「汪汪隊立大功」中的毛毛(Marshall)等。

從最初的菲力貓到隨後的史努比、皮卡丘等，巨大的氣球不僅代表不同年代的流行文化，也為不同代際的觀眾帶來了的歡樂和節日氣氛。今年的大遊行將邁入第98屆，並於11月28日(周四)在曼哈頓中城舉辦。

梅西百貨 發言人科斯(Will Coss)表示，本次試飛測試了所有本在室內設計和製造的氣球，為確保活動順利進行並確保萬無一失。據介紹，梅西感恩節大遊行始於1924年，最初由梅西百貨的員工舉辦，旨在慶祝感恩節和即將到來的聖誕節。經過近一個世紀的發展，這一活動已成為全市乃至全國最具標誌性的節日傳統之一。