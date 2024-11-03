布碌崙8大道商店擺老虎機 華人憂影響治安

8大道某家洗衣店內出現老虎機。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道 的地下賭博活動向來猖獗，但近期有華裔 居民發現，連平日裡造訪的社區商店、餐廳、洗衣店等都能看到娛樂性質的「遊戲機」，讓顧客在消費的同時還能賭博打發時間；華裔居民對這些賭博設施的廣泛出現感到詫異，擔心會加劇外族裔對華人 的負面形象，更害怕在看不見的地方還有更多的非法賭博活動，為社區治安造成隱患。

居住在8大道五年的陳小姐指出，在最近一個月內觀察到當地華社有明顯的轉變，平時會光顧的中餐館、洗衣店內竟開始擺放起娛樂性質的「遊戲機」，俗稱「老虎機」；陳小姐最先在一家開張一年多的川菜館發現這個現象，她形容過去一直很喜歡這家餐館，最近再度光顧時發現餐廳的玻璃門、以及左右兩邊的透明窗口都被店家從裡面貼了大張的白紙，她不明所以，直到走進店裡後看到兩旁擺放著的六架遊戲機，瞬間恍然大悟，「那些紙張就是為了遮蔽店內的非法賭博生意」。

在吃飯過程中，除有人會頻繁從外面走進店內玩遊戲機外，原本在廚房工作的員工也會趁著空檔走到遊戲機旁看其他人玩，這些場面令陳小姐很不安；她指出，這些進出的人也不是堂食的顧客，就是為了賭博而來，她擔心人雜事多，會將不懷好意的人引到店內，認為商家應顧及自身和顧客的安全。

另名民眾蕭先生則某一日在一直光顧的華人洗衣店內突然看見兩架老虎機，他表示除華人外，洗衣店還有白人、非洲裔、西語裔顧客，這樣的景象恐怕會令外族裔對華人的印象變差，「會讓別人覺得華人很好賭，無時無刻都要賭博一樣」；他指出，此前才發生7大道非法賭檔被洗劫，導致華人被刺死的案件，擔心在店面放置老虎機的商家也會逐漸引起這種不必要的關注，成為被搶劫的目標，「商家應該就專注做自己的正當生意，不要掛羊頭、賣狗肉。」

根據紐約州法律規定，咖啡店、網吧、娛樂中心等未有賭博執照的場所，將不允許在任何遊戲機上投幣或使用現金；另外，製造、擁有、運輸或銷售賭博設備的人將可能面臨刑事起訴，其中非法持有賭博設備構成A級輕罪，若被定罪將被判以最高一年監禁、三年緩刑和罰款。