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逾半乘客對紐約地鐵感不滿意、不安全 僅47%滿意

記者劉梓祁／紐約報導
數據顯示超半數地鐵乘客，感到不安全、不滿意。(記者劉梓祁／攝影)
數據顯示超半數地鐵乘客，感到不安全、不滿意。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市地鐵系統本年多次發生罪案，涉及傷人、槍擊等暴力行為，市長亞當斯(Eric Adams)則多次強調地鐵犯罪已有減少，並將槍械掃描器投入試點；儘管如此，最新乘客調查結果顯示，地鐵乘客中少於一半的人感到安全或滿意。

根據大都會運輸署(MTA)的「顧客滿意度調查」，今年春季僅有45%的乘客表示其在地鐵車廂內感到安全。相比之下，2023年秋季時，這一比例為54%。此外，春季只有44%的乘客表示在地鐵站內感到安全，低於2023年秋季的51%。

MTA表示，此項每年舉行兩次的調查於4月18日至5月12日之間進行。數據顯示，僅有47%的乘客表示對地鐵系統感到滿意，這一比例低於2023年秋季的52%，也是自2022年春季調查以來的最低值，當時的滿意度為48%。

對此，正在紐約大學(NYU)攻讀碩士、居住在澤西市(Jersey City)的張吳宇回表示，自己在搭車地鐵時確實感到「沒有安全感」，時常「提高警惕」並環顧四周，擔心有可疑人士或突發情況。他說，「地鐵站台和車廂經常有些人行為怪異，讓人感覺很不舒服，尤其是在晚上自己獨自一人時。」

張吳宇回還說，能明顯感覺到紐約地鐵和新州交通系統之間的差異。他希望，紐約市府能採取措施，管理遊民和精神病患，其對乘客而言可謂一大安全隱患。

在10月末，曾有一名乘客在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的地鐵站內，被一名手持石塊的陌生人襲擊頭部。在本周，則有一名54歲的男子在布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)地鐵站台上，因糾紛遭刺傷致死。

根據市警交通犯罪數據，截至10月27日，地鐵系統內已有9人被謀殺，比去年同期的5人上升了80%，這一數據尚未包括康尼島的謀殺案。此外，今年地鐵系統內已發生5起強暴案，而去年同期為4起。

槍擊事件數量今年也上升一倍，目前有六起，而去年同期為三起。本年目前共有11名槍擊受害者，比去年同期的四人增長了175%。然而，從1月到10月27日期間，地鐵中的重罪案件減少了6%。

此外，本次調查中認為地鐵不夠乾淨的50%乘客中，77%的人將原因歸咎於遊民，還有74%人提到氣味不佳，65%則認為垃圾是主要問題。同時，有五分之一的乘客將汙穢的環境，歸因於地鐵中的老鼠、蟲子，甚至鳥類。

地鐵站 槍擊 紐約市

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