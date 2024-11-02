我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

大學點公園浮屍身分確認 為61歲華女有精神病史

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市警方於10月31日下午在皇后區大學點的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，確認死者為61歲的華人女性。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市警方於10月31日下午在皇后區大學點的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，確認死者為61歲的華人女性。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警方於10月31日下午在皇后區大學點的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，隨即展開現場勘查。11月1日根據最新的警方消息，死者是一位61歲的華人女性，名為吳薔(Qiang Wu，音譯)，10月30日警方接獲報案指她失蹤，且有精神病史。目前屍檢仍在進行中，警方尚未公布具體死因。

根據警方，10月31日下午2時55分，警方接到報案稱麥克尼爾公園附近的水域中漂浮著一具屍體。警方和急救人員迅速抵達現場，發現這名女性已無生命跡象。

據目擊者描述，當時有一名華人男性來到現場，情緒激動，痛哭不止，一邊喊著「女兒女兒」，讓目擊者當時以為死者可能是一名年輕女性，但隨著警方進一步調查，確認死者是61歲華人女性，名為吳薔，報住在法拉盛布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)。

麥克尼爾公園位於大學點，該地區多數居民為亞裔社群，環境一直以來安靜平和，因而這起事件顯得尤為異常，進一步加深了社區對治安的擔憂。周邊居民表示，這片區域數十年來都是一個適合散步和家庭聚會的安全場所，但近期的犯罪事件頻發，打破了往日的平靜。

一位經常在該公園散步的居民感慨道：「這裡以前非常安全，大家都很放心地來這裡放鬆，但最近我已經變得格外小心，生怕遇到什麼意外。」

華人 大學點 亞裔

上一則

涉性侵5歲女童 長島無證客被捕控罪 警疑有更多受害者
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大學點公園女屍確認為法拉盛61歲華女 有精神病史

紐約大學點公園女屍確認為法拉盛61歲華女 有精神病史
兩黨都在搶攻勞工選票 川普可望守住支持基礎

兩黨都在搶攻勞工選票 川普可望守住支持基礎
美國總統大選開票夜 賀錦麗將返華府母校霍華德大學看開票

美國總統大選開票夜 賀錦麗將返華府母校霍華德大學看開票
大學點公園發現疑為華人女性屍體 警方展開調查

大學點公園發現疑為華人女性屍體 警方展開調查

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了