萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

一年一度的格林威治村萬聖節 遊行於10月31日晚上演，這是全美規模最大的萬聖節狂歡慶祝，也是紐約市標誌性年度活動之一；本次遊行以曼哈頓華埠的堅尼路(Canal Street)為起點，沿第六大道行至15街，吸引了約5萬名遊行者及超過100萬名觀眾共同見證這一盛況，觀看人群中也不乏眾多精心打扮的華裔 民眾，與家人朋友一起前來感受遊行的熱鬧氛圍。

遊行隊伍中還有由極富藝術性的貓咪木偶，及由「貓女郎聯盟」組成的貓咪裝小分隊。(記者曹馨元／攝影)

作為第51屆格林威治村萬聖節遊行，今年的遊行主題為「喵!」(Meow!)，由百老匯傳奇演員希爾茲(Andre de Shields)擔任領隊大元帥(Grand Marshall)，他曾在音樂劇「貓」的改編版「傑利可舞會(The Jellicle Ball)」中扮演「老戒律伯(Old Deuteronomy)」一角；為烘托主題氛圍，遊行隊伍中還有由極富藝術性的貓咪木偶，及由「貓女郎聯盟(Cat Ladies Unite)」組成的貓咪裝小分隊。

民眾精心打扮成各種角色參與遊行活動。(記者曹馨元／攝影)

華裔家長何女士今晚帶著兩個女兒一同前來，她表示，這是她們第一次參加格林威治村萬聖節，雖然對安全問題有一點擔心，「但小孩來美國讀書，就讓他們體驗一下這邊的文化」；何女士的大女兒本來打算扮成一個小惡魔，但最終因忘帶化妝品而未能成行，感到十分遺憾，小女兒則穿上了顏色明亮的女僕裝，十分生動可愛。

民眾精心打扮成各種角色參與遊行活動。(記者曹馨元／攝影)

紐約大學 研究生辛同學和李同學則裝扮成了經典的東方女郎，她們表示，遊行結束後要參加一個主要為外族裔同學參加的派對，因此想展現一下中國風情；兩名同學的服飾也是為了這次遊行特意買的，她們第一次前來觀看遊行就是為了「感受一下這裡的氛圍」。

民眾精心打扮成各種角色參與遊行活動。(記者曹馨元／攝影)

同樣來自紐約大學的李同學與高同學分別扮成了電影「沉默之丘(Silent Hill)」及動畫「尖叫旅社(Hotel Transylvania)」中的角色，惟妙惟肖的服裝全由自己動手製作完成，高同學笑稱想藉恐怖裝扮「嚇嚇小孩」，而李同學則想多多與一眾裝扮新奇古怪的市民照相「集郵」。

民眾精心打扮成各種角色參與遊行活動。(記者曹馨元／攝影)

高中生楊同學此次帶著媽媽和阿姨一同前來，一路都歡快地與不同角色合影；楊同學的阿姨表示，六、七年前也參加過萬聖節遊行，但此次還是「(新冠)疫情後的第一次」，她也分享到今天天氣溫暖，十分符合歡慶的氣氛，「想要看到些新奇的東西，和大家多拍拍照」。

一年一度的格林威治村萬聖節遊行10月31日晚登場。(記者曹馨元／攝影)