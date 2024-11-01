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大學點公園發現疑為華人女性屍體 警方展開調查

記者高雲兒╱紐約報導
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝影)
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝影)

10月31日下午，大學點的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，警方迅速到場勘查，目前死因不明，死者身分也未公布；據目擊者稱，死者可能是一名年輕華人女性。

據警方消息，警員當日下午2時55分接獲報案，在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，地點位於115街和彭浩森大道(Poppenhuse Ave.)附近；警方抵達現場時發現一名身分不明的女性，無意識也毫無反應，急救人員隨後到場後宣布該名女性當場死亡。

死者身分尚未確定，警方將在通知家屬後再公布，而當日現場似乎有家屬前來認屍；據目擊者稱，死者可能是一名年輕華人女性，「我看見一名華人男性過來，一直在哭，嘴裡喊著『女兒女兒』」，目擊者也指出，該公園附近的住戶約有九成是亞裔，十幾年來一直很安全安靜，但最近頻發罪案，「麥克尼爾公園是個很安靜的公園，我經常來散步，但是最近我都變得很小心」。

警方在下午6時30分左右將屍體帶回，首席法醫辦公室將進一步檢查，以確定死因；調查工作仍在進行中，警方呼籲目擊者或知情人士提供線索，協助調查，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝...
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝影)
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝...
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝影)
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝...
警方在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，疑似為華裔女性。(記者高雲兒╱攝影)

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