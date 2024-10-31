我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節晚間7時至11時遊行封街 曼哈頓華埠有影響

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」將於今日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(本報檔案照)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」將於今日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(本報檔案照)

一年一度的格林威治村萬聖節遊行將於今日(31日)舉行，本次遊行主要經過曼哈頓下城；其中曼哈頓華埠的堅尼路(Canal Street)將是本次遊行的起點，屆時多條道路將封閉，有出行計畫的市民務必提前規畫行程，避開封閉路段以免延誤。

萬聖節遊行將於晚間7時開始，持續至11時，預計將超過5萬人參與；遊行將於晚間7時在堅尼路與第六大道的交匯處起步，沿第六大道向北行進，至15街結束。參加者可於當日下午6時30分在該地點集合。

從當晚6時至起至遊行結束，曼哈頓下城多處街道將被封閉，當天將封閉的主要道路包括第六大道介於春街(Spring Street)和堅尼路(Canal Street)之間的路段、多米尼克街(Dominick St.)介於瓦瑞克街(Varick St.)和第六大道之間的路段、蘇利文街(Sullivan St.)介於布隆街(Broome St.)和春街之間的路段、布隆街和春街介於蘇利文街和瓦瑞克街之間的路段、西16街至西18街介於第五大道和第七大道之間的路段、以及第五大道與第七大道介於14街和19街之間的路段。

除遊行路線外，附近的西10街介於第六大道和格林威治街(Greenwich St.)之間的路段，以及萬丹街(Van Dam St.)介於瓦瑞克街和第五大道之間的路段也將關閉。

今年的遊行主題為「喵」(Meow)，靈感來自文化政治和「無孩貓女郎」(Childless Cat Lady)風潮；「無孩貓女郎」現象源於部分公共人物對不婚不育女性的批評，認為她們的生活選擇影響社會，此類言論在政治圈內引發爭議，並成為今年遊行主題的靈感，進一步探討文化與個人選擇之間的關係。

曼哈頓 萬聖節 蘇利文

上一則

繁榮布碌崙協會 公布8大道清潔計畫 促提升華人形象
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

慶祝泰王72歲生日 百年王船遊行再現泰國傳統精緻文化

慶祝泰王72歲生日 百年王船遊行再現泰國傳統精緻文化
台灣同志遊行18萬人上街 變裝皇后妮妃雅披彩虹現身

台灣同志遊行18萬人上街 變裝皇后妮妃雅披彩虹現身
曼哈頓華埠擺也街突發火警 十餘輛消防車出動

曼哈頓華埠擺也街突發火警 十餘輛消防車出動
台灣同志遊行登場 蕭美琴：多元更共榮

台灣同志遊行登場 蕭美琴：多元更共榮

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

WNBA紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

2024-10-24 17:53

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品