萬聖節晚間7時至11時遊行封街 曼哈頓華埠有影響

紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」將於今日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(本報檔案照)

一年一度的格林威治村萬聖節 遊行將於今日(31日)舉行，本次遊行主要經過曼哈頓 下城；其中曼哈頓華埠的堅尼路(Canal Street)將是本次遊行的起點，屆時多條道路將封閉，有出行計畫的市民務必提前規畫行程，避開封閉路段以免延誤。

萬聖節遊行將於晚間7時開始，持續至11時，預計將超過5萬人參與；遊行將於晚間7時在堅尼路與第六大道的交匯處起步，沿第六大道向北行進，至15街結束。參加者可於當日下午6時30分在該地點集合。

從當晚6時至起至遊行結束，曼哈頓下城多處街道將被封閉，當天將封閉的主要道路包括第六大道介於春街(Spring Street)和堅尼路(Canal Street)之間的路段、多米尼克街(Dominick St.)介於瓦瑞克街(Varick St.)和第六大道之間的路段、蘇利文 街(Sullivan St.)介於布隆街(Broome St.)和春街之間的路段、布隆街和春街介於蘇利文街和瓦瑞克街之間的路段、西16街至西18街介於第五大道和第七大道之間的路段、以及第五大道與第七大道介於14街和19街之間的路段。

除遊行路線外，附近的西10街介於第六大道和格林威治街(Greenwich St.)之間的路段，以及萬丹街(Van Dam St.)介於瓦瑞克街和第五大道之間的路段也將關閉。

今年的遊行主題為「喵」(Meow)，靈感來自文化政治和「無孩貓女郎」(Childless Cat Lady)風潮；「無孩貓女郎」現象源於部分公共人物對不婚不育女性的批評，認為她們的生活選擇影響社會，此類言論在政治圈內引發爭議，並成為今年遊行主題的靈感，進一步探討文化與個人選擇之間的關係。