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繁榮布碌崙協會 公布8大道清潔計畫 促提升華人形象

記者馬璿╱紐約報導
繁榮布碌崙協會將聘雇兩位清潔人員，負責清掃8大道的衛生。(記者馬璿╱攝影)
繁榮布碌崙協會將聘雇兩位清潔人員，負責清掃8大道的衛生。(記者馬璿╱攝影)

繁榮布碌崙協會(BBA)30日在布碌崙(布魯克林)8大道宣布社區清潔與美化計畫，即日起的每周一至周五中午12時至下午3時，協會將雇用清潔人員清掃8大道50街至60街間的繁忙路段；周末期間則由協會的志工，自早晨開始清掃同個範圍。

據繁榮布碌崙協會的凌飛表示，美化環境能呈現華人社區的正面形象，讓主流社會看到華人不一樣的面貌；他指出，協會聘雇的清潔人員本就是社區志工，但協會仍希望透過支付薪水感謝他們的勞作，並提供就業機會。

此外，協會曾與非營利機構「社區就業計畫聯合會」(ACE)接洽，想利用高壓水槍清潔街道，但由於冬天使用水槍恐造成地面結冰溼滑，計畫在明年氣候轉暖再執行；針對街邊雜物的情況，協會預計在明年春天時清除人行道周圍堆放的雜物並種植花草，期望看見8大道百花齊放的景象。

凌飛表示，協會不希望耽誤美化進度，決定先從清掃街道開始做起，一步步擴大影響範圍，「社區是我家，美化靠大家」，他希望透過社區的共同努力，創造一個漂亮整潔的家園。

會長黃啟旺首先感謝市議員莊文怡的支持，也感謝義工的無私付出，希望華人同胞能一起為8大道的清潔盡一份心力；莊文怡則表示，8大道長年受髒亂與攤販問題困擾，期望透過團隊的努力創造社區溫馨氛圍。

美國紐約華人聯合會會長陳繼華表示，改善8大道的衛生問題也等同翻轉外界對華人的印象，進而讓人更尊重華人社區；他除感謝義工的付出外，也呼籲民眾從自身做起，才能更有效地解決8大道的環境，第49選區區領袖高應達則認為義工改善的不只是環境，還有民眾整體生活的品質。

繁榮布碌崙協會在8大道推出社區清潔與美化計畫。(記者馬璿╱攝影)
繁榮布碌崙協會在8大道推出社區清潔與美化計畫。(記者馬璿╱攝影)

8大道 華人 布碌崙

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