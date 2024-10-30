紐約乾旱持續將迎「秋老虎」 萬聖節恐熱破80℉

10月31日(周四)萬聖節當天，紐約市部分地區氣溫預計將直逼華氏80度。(路透)

紐約市 乾旱已持續近一個月，就當28日剛冒出降溫苗頭之時，紐約又將迎來一波「秋老虎」天氣；10月31日(周四)萬聖節 當天，紐約市部分地區氣溫預計將直逼華氏80度。

今年10月，紐約市頻頻出現異常高溫 天氣，大部分天數內氣溫都高於歷史平均值，僅在上周七天內，甚至連續三天高溫接近歷史峰值，而即將到來的又一波暖鋒，將在萬聖節這天為紐約再添一筆「高於平均」的紀錄。

29日晚間，暖鋒將經過三州地區，帶來些許微降雨的可能，紐約市可能會出現少許「毛毛雨」，但也難緩解當前的降雨缺口。大部分地區仍將保持乾旱，暖鋒過境後將帶來氣溫上升。30日(周三)，高溫將攀升至華氏70多度，而31日(周四)下午氣溫甚至可能達到華氏80度，接近破紀錄的高溫。

下午的溫暖天氣還將一直延續至萬聖節當晚，日落後氣溫仍將保持在華氏70度左右，尤其適合當晚的「不給糖就搗蛋」、變裝遊行、甚至是紐約噴氣機隊(New York Jets)的足球賽等戶外活動。市民參加遊行活動時，不必在萬聖節服裝外加外套，若穿著厚重或多層次服裝，可能還會略感悶熱。

氣象專家斯慕尼克(Brian Ciemnecki)表示，10月末出現這樣的溫暖的天氣，其實也並非罕見，屬短期現象。周五開始氣溫將回落至接近季節平均水平，周末的天氣將乾燥晴朗，氣溫維持在華氏60度上下，為11月3日(周日)舉行的紐約市馬拉松提供了理想天氣。

去年10月底，紐約也出現過類似的溫暖天氣，讓不少市民抓住「秋天的尾巴」外出郊遊。然而就降雨而言，今年卻不同往常的「一場秋雨一場寒」，紐約市正面臨歷史上最長的乾旱期之一，28日，中央公園已連續29天未出現可測量的降雨，這是自1869年以來第二長的無雨紀錄。