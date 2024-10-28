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紐約州提前投票進行中 重要細節宜掌握

記者和釗宇╱紐約報導
今年開始，所有登記選民無需任何理由均可郵寄投票。(取自NYC Votes)
今年開始，所有登記選民無需任何理由均可郵寄投票。(取自NYC Votes)

紐約州大選的提前投票現已展開，涵蓋國會議員、地方官員選舉及多項公投議案。儘管許多市民已有心儀的候選人，但對於投票時間、地點、新規定以及多項關乎民生的公投提案，仍有不少需要了解的細節，只有掌握這些重要信息，才能確保充分行使投票權，投出關鍵一票。

提前投票點將於工作日的早上8時至晚上8時，以及周末的早上8時至晚上5時開放。選舉日當天則將從早上6時開放至晚上9時。

提前投票對於那些不便當天投票的選民來說，是一個更為便利和靈活的選擇，但需注意的是，提前投票點可能與選舉日當天地點不同。以曼哈頓華埠為例，提前投票地點為麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)。對於住在東百老匯附近的居民，選舉日當天很可能也在該地點投票，但對於住在勿街附近的選民，選舉日當天的投票地點將位於拉菲逸街(Lafayette Street)75號的曼哈頓民事法庭。

選舉的具體地點可能因為街道和公寓號而不同，選民可在findmypollsite.vote.nyc網站輸入自己地址，查詢具體投票地點。

除了官員選舉以外，紐約市民還將在本次選票上看到六項公投提案，第一條涉及州憲法修改，其餘五條則僅涉及紐約市憲章。

例如其中一項提案主張擴大市衛生局權限，強制使用垃圾容器及加強街頭小販管理；另有提案建議設立市府首席商業多樣性官(Chief Business Diversity Officer)，選民可全部投票，也可針對其中自己感興趣的提案投票。選民可參考紐約市選舉網站，了解提案詳情：bit.ly/4hkVMiw。

除了官員選舉以外，紐約市民還將在本次選票上看到六項公投提案。(取自NYC Vot...
除了官員選舉以外，紐約市民還將在本次選票上看到六項公投提案。(取自NYC Votes)
提前投票點將於工作日的早上8時至晚上8時，以及周末的早上8時至晚上5時開放。選舉...
提前投票點將於工作日的早上8時至晚上8時，以及周末的早上8時至晚上5時開放。選舉日當天則將從早上6時開放至晚上9時。(取自NYC Votes)

投票 紐約市 公投

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