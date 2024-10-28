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提前投票首日 紐約市14萬人完成投票創新高

記者許君達／紐約報導
紐約市提前投票開啟首日，共有14萬選民完成了投票，人數創歷史新高。(記者許君達／攝影)
紐約市提前投票開啟首日，共有14萬選民完成了投票，人數創歷史新高。(記者許君達／攝影)

紐約市大選提前投票26日開放，根據市選舉委員會(NYC Board of Elections)的統計，提前投票首日，參與人數創歷史新高。

市選委會在26日投票站關閉後，在社群平台上公布，在提前投票的第一日，全市共有超過14萬登記選民完成了投票，比上屆大選時多了5萬餘人。在全市五區中，布碌崙(布魯克林)的投票人數最多，達4萬289人，第二名曼哈頓為3萬8237人，而人口比曼哈頓更多的皇后區則稍顯冷清，共有3萬1671人在第一日完成了投票。布朗士和史泰登島則分別有1萬6000餘人和1萬3000餘人參與投票。

本文發稿前，市選委會公布了提前投票第二日的人數統計，顯示完成投票的總人數已達到25萬7860人，各區人數排名沒有變化，分別為布碌崙7萬7033、曼哈頓7萬1321、皇后區5萬8078、布朗士2萬7581及史島2萬3847。數據表明，在同為周末的提前投票第二日，全市各區選民的參與程度和熱情基本與第一日一致，但由於選前最為高漲的參與熱情已得到了一定程度的釋放，因此第二日的單日參與人數比第一日略少。

在本場大選中，紐約市選民除了為自己心儀的總統副總統候選人投票外，還會在同一張選票上同時參與多項其他選舉，其中包括民主黨籍紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的連任競選、州參眾兩會全部議員席位的改選以及多個法官職位的選舉，選票背面還會有六項公投供選民做出決定。

紐約市提前投票從即日起開放至11月3日(周日)，其中10月28日(周一)至11月1日(周五)，各投票站的開放時間為早8時至晚8時，11月2日和3日為周末，投票站開放時間為早8時至下午5時。提前投票結束後，正式投票日為11月5日(周二)，投票日當天，投票站開放時間為早6時至晚9時。

投票 紐約市 曼哈頓

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