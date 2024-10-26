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特斯拉租皇后區大學點影院 擬改為兩層設施 用途未公布

記者高雲兒／紐約報導
特斯拉在紐約皇后區白石快速路旁租下15萬平方呎場地，並將改為兩層設施，具體用途還未公布。(記者高雲兒／攝影)
特斯拉在紐約皇后區白石快速路旁租下15萬平方呎場地，並將改為兩層設施，具體用途還未公布。(記者高雲兒／攝影)

馬斯克作為執行長的電動汽車製造商特斯拉(Tesla)，已在紐約皇后區白石快速路(Whitestone Expressway)租下15萬平方呎場地，並將改為兩層設施，具體用途還未公布；該地點原是一個購物中心，曾有玩具反斗城(Toys R Us)、派對城(Party City)和大學點多功能影院(College Point Multiplex Cinemas)。

據悉，皇后區的大學點多功能影院在5月初關閉，該電影院所在地塊的所有者三角股份公司(Triangle Equities)於2023年獲得5000萬元貸款，原計畫用於拆除電影院，建造一個大型倉庫，作為分銷、運輸和運輸中心。據「紐約商業日報」報導，在知悉有望出租給特斯拉後，三角股份決定進行翻新。

根據近期仲量聯行(JLL)第三季度工業報告顯示，該地塊已被特斯拉租下，Ceso建築事務所正與三角股份合作改建，目標是將該15萬3000平方呎大的「前劇院和零售結構地塊」改造為「特斯拉的新兩層設施」，預計現場將提供775個停車位。

根據已撤回的拆除許可證，如果進行拆除，預計三角股份將會花費150萬元。而根據如今的改建許可證，將原有的劇院和零售空間改造成適用於特斯拉的設施，預計將花費800萬元。

華人地產商徐朱留弟猜測，該大樓可能用於工廠，製造汽車零件，「到時候也能帶動工作和人氣」。除了租下該地塊，馬斯克在皇后區的其他地方也很活躍，8月，其名下的超級充電器團隊購買了馬斯佩斯(Maspeth)一個4萬平方呎的場地。

紐約亞美地產協會(New York Asian American Real Estate Association)會長江少英表示，特斯拉租下地塊的消息已經在華人圈傳遍，「這對我們團隊肯定是利好的消息，特斯拉入駐後，應該會帶動周圍的商業，也會帶動周圍的房租和房價」。她透露，大學點多功能電影院附近的一家庭平均房價為90萬元，兩家庭在120萬到130萬元之間。

特斯拉在紐約皇后區白石快速路租下15萬平方呎場地，並將改為兩層設施，具體用途還未...
特斯拉在紐約皇后區白石快速路租下15萬平方呎場地，並將改為兩層設施，具體用途還未公布；該地點原是一個購物中心，曾有玩具反斗城、派對城和大學點多功能影院。(記者高雲兒／攝影)

特斯拉 電影院 大學點

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