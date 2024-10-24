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防鋰電池釀災 亞當斯公布電單車置換計畫

記者劉梓祁╱紐約報導
亞當斯宣布電單車置換計畫規則，提升鋰電池使用安全。圖為華埠此前爆發由鋰電池所引起的致命火災。(記者劉梓祁╱攝影)
亞當斯宣布電單車置換計畫規則，提升鋰電池使用安全。圖為華埠此前爆發由鋰電池所引起的致命火災。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約近年發生多宗由電單車或鋰電池所引起火災，造成多人死亡或受傷，其中數起發生在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等華人社區；為此，市議會早前推出電池置換計畫，市長亞當斯(Eric Adams)也在23日表示完整規則已制定，旨在保障市民免受鋰離子電池火災威脅。

市府表示，該計畫為全市首個針對電單車及其他電動移動設備及其電池的以舊換新試點，將允許符合條件的送餐員以經過認證的高質量電單車和鋰電池來替換不安全或不合規設備；該計畫為「安全充電，安全騎行」(Charge Safe, Ride Safe)項目一部分，將幫助減少由未經過認證的鋰電池所引起的致命火災風險，並移除非法車輛來增強道路安全。

截至去年同期，紐約市發生了224起與鋰電池相關的火災，導致122人受傷和14人死亡，在本年至今，已發生222起火災，造成88人受傷和4人死亡；數據還顯示，去年全年共有268起鋰電池火災，其中，華埠麥地臣街(Madison St.)一處建築底層的電單車商鋪發生三級大火，造成四人死亡，其中包括一位71歲長者。

亞當斯表示，以舊換新計畫將使送餐員將能夠免費將他們的危險單車和電池換成安全的版本，從而進一步減少傷亡人數，還可提升道路安全；目前，許多送餐員使用未經認證的電動車和較重的燃油車，由於缺乏車輛識別號，這些車輛無法在州汽車監理廳(DMV)註冊。

該置換計畫由市府投資200萬元，將提供經過認證的車輛和電池，符合條件的參與者必須居住在紐約市、年滿18歲，擁有符合條件的工作設備，並且在2024年作為送餐員至少賺取了1500元；因大多業者表示一整天的工作通常需要使用兩個電池，因此符合條件者將能換取兩個電池。

華埠 亞當斯 紐約市

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