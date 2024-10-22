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「秋老虎」來襲 紐約創19世紀來最乾紀錄 已3周無降雨

記者尤昱程／紐約報導
紐約市近幾日「秋老虎」來襲，21日氣溫接近華氏80度，且三周以來幾乎毫無降雨，正面臨自19世紀以來最乾燥的秋季。(路透)
紐約市近幾日「秋老虎」來襲，21日氣溫接近華氏80度，且三周以來幾乎毫無降雨，正面臨自19世紀以來最乾燥的秋季。(路透)

數據顯示，紐約市近幾日「秋老虎」來襲，21日氣溫接近華氏80度，且三周以來幾乎毫無降雨，正面臨自19世紀以來最乾燥的秋季。持續的乾燥天氣讓氣象專家們對未來的水資源供應深感憂慮，表示如果這種乾旱情況持續，紐約市可能會效仿新澤西州，要求市民自發節水。

根據統計，往年中央公園10月的平均降雨量應該為4.4吋，但至今僅有微量降雨，尚不足以正式測量。截至周一，紐約市已被美國乾旱監測報告(U.S. Drought Monitor's map)標記為「異常乾燥」區域。

國家氣象局氣象學家恩格爾(Jay Engle)說，雖然秋季偶爾出現乾燥天氣並不罕見，但紐約市目前的乾旱狀況異常嚴重，「通常情況下，一兩周的乾旱並不稀奇，但這次乾燥天氣的持續時間遠超過了以往。」

此前，新澤西州長墨菲(Phil Murphy)已發布全州乾旱預警，呼籲該州居民自願節約用水，以應對日益加劇的乾旱狀況。專家表示，紐約市可能會效仿這一做法，呼籲市民主動節水，以減少對城市水資源的壓力。

國家氣象局(National Weather Service)的氣象學家拉蒙尼(Dominic Ramunni)表示，儘管目前沒有強制性水資源限制，但紐約市民應該提前採取節水措施，例如縮短淋浴時間、減少不必要的用水。

根據國家氣象局的預報，未來幾天紐約市的乾旱狀況不太可能得到改善，一周內皆無明顯的降雨預測，對此拉蒙尼表示，今年夏季相對濕潤的氣候提供了一些緩衝時間，不過未來的降雨將是關鍵。

而乾燥的天氣不僅會影響日常用水，也增加了野火風險。國家氣象局已經對東北部一些州發出警告，提醒民眾在處理火源時要格外謹慎，尤其是在康州和新州等地區的居民。

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