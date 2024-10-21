紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

試圖誘騙幼女發生性關係的紐約亞裔律師徐東賢(TONG HYON SUH)日前被判處十年監禁。徐東賢2022年在社群平台上與一名號稱是「14歲女孩」的帳號聯絡，試圖前往其位於康州的住所「約炮」，卻沒想到他的「約炮」對象是由警方探員假扮的。

起訴書顯示，徐東賢最初於2022年4月24日通過社群平台Kik與網名為「梅根 」的化妝探員取得聯絡，「梅根」自稱為一名住在康州格林威治(Greenwich)的14歲女性，徐東賢自我介紹為生於1977年的韓裔 紐約律師，並稱想與「梅根」見面並發生性關係。

在隨後的交流中，徐東賢表示，他「覺得年齡差距很性感」，而且「想要一個年輕順從的蕩婦」，他還要求對方提供一些「放蕩的照片」。後來，徐東賢向「梅根」表示，他打算去康州與對方「約炮」，還使用大量淫穢語言挑逗對方，要求其給自己口交，還要「拍我們自己的成人影片，一定很有趣」。「梅根」則給了他一個地址，還要求徐東賢帶上安全套、棒棒糖和大麻 。

徐東賢於2022年5月27日乘車抵達「梅根」提供的地址後，被早已埋伏好的當地警方逮個正著。被捕後，警方在他的隨身行李中搜到了大麻、棒棒糖和六只安全套。經查，徐東賢為紐約州執業律師，持證資歷近20年，並在布朗士擁有一間律所。

徐東賢2022年被控一項試圖對未成年人進行性剝削罪(attempted sexual exploitation of a minor)，並於今年3月19日認罪。他被紐約南區聯邦法院白原(White Plains)法庭判處10年監禁及10年釋放後監管。