處理移民危機 紐約市府1.5個月花費逾3億元

根據統計，市府自上月已費3億餘元於無證移民。圖為亞當斯視察收容所。(市長辦公室提供)

在無證客 數量於過去近兩年不斷攀升的背景下，紐約市 已接收超過21萬名移民 ，為城市收容系統和財政開始帶來近乎從未有過的壓力；根據最新數據顯示，市府自7月1日以來已為移民危機花費逾3億元，從移民危機爆發至今，紐約市府的總開支已接近55億元。

新數據涵蓋了本財政年度開始以來的市府支出，其顯示自7月以來的開銷包括用於住房和庇護的1億1200萬元，用於社會服務和物資的1億3700萬元，用於信息技術和行政成本的2900萬元，用於食品的2300萬元和用於醫療保健的700萬元，共計已超過3億元。

同時，統計還將前兩個財政年度的總支出從48億8000萬元調整為接近52億元，使2022年開始的移民危機期間的總支出達到了54億6000萬元。與此同時，州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)也發布報告，稱移民危機持續對紐約市的財政造成巨大壓力。

狄拿波利表示，紐約市仍然承擔著大部分因幫助無證客而產生的成本。他指出，在來自商業和旅遊業的收入推動下，市府仍能獲得足夠稅收以支撐疫情後的財政狀況，並使市府能夠在應對移民危機的同時保持財政穩定。

他還說，近年來高於預期的收入是市府能夠資助預算外項目和新計畫的關鍵原因，比如安置不斷進入的無證客。市府估計，在未來幾年中，紐約市將承擔照護移民費用的69%，州政府將承擔30%，聯邦政府僅承擔1%。

自2022年春季以來，紐約市已經協助並安置了超過21萬2000名移民，目前仍有近6萬4000人在市內收容所和社會服務系統中。亞當斯預計，本財政年度將支出47億元用於援助移民，明年為40億元，2027年為30億元，2028年為8億5000萬元。

狄拿波利預測說，由於從南部邊境抵達的移民數量減少，有證據表明對移民的支出速度將會下降。州主計長辦公室分析指，近年來尋求庇護的人口數量已經趨於穩定，且增長速度低於政府的原有預期。亞當斯也強調，通過為個人和家庭的停留收容時限，已能將用於移民成本削減30%。

市府發言人表示，儘管仍面臨風險，但將繼續確保財政前景保持穩定，並考慮工薪階層需要的資源和服務。