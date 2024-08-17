執法單位突襲 查封華埠無證大麻店

市府突襲查封華埠茂比利街56號無證大麻店。(記者劉梓祁／攝影)

儘管紐約州已在三年前將娛樂大麻合法化 ，但州大麻管理辦公室(OCM)牌照核准緩慢、相關執法及立法的力度有限，導致不斷有市民抱怨非法大麻店持續擴張；對此，市府已在本年取得更多監管權限後，並在15日突查和關閉了位於曼哈頓華埠 一家非法大麻店。

根據多位知情人士，市府法警辦公室(Sheriff's Office)執法人員在當日下午約3時前後，進入了位於華埠茂比利街(Mulberry St.)56號的「My Happy Weed」大麻店，並在離開前將店鋪查封，相關告示則張貼在閘門外。告示之一顯示，此店無照銷售大麻，對公眾健康、安全和福祉構成「迫在眉睫的威脅」。

目擊者稱，有至少10名法警辦公室人員到場，其中有人身著便裝、負責開門讓其餘人進入。突查過程中，警員收繳了多種大麻製品，包括大麻植株和預捲大麻菸。市府法警辦公室表示，該店已多次直接或間接銷售大麻產品或提供購買建議，但並未獲得大麻管理辦公室簽發的許可證。

此外，市府查封該店的依據還包括「靠近學校、宗教場所或公共青少年設施」和「大麻產品未經合法檢測 」。在店址周邊，有顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)、紐約華僑學校(New York Chinese School)和容閎小學(PS 124 Yung Wing)等場所。

據了解，此店在2023年開業並由華人主理，且在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)開有分店，但兩店均不在州府批准的醫用和娛樂大麻商家名單中。今年4月，州長霍楚(Kathy Hochul)簽署新預算和法規，給予市府更多執法權，市長亞當斯隨後也啟動專項執法行動。

由市警、市法警辦公室、市消費者和工人保護局構成的工作組，已至少查封639家大麻店，並發出3萬2393項違規通知，罰款總額超過5100萬元。市府估計，已收繳的非法產品總價值超過2000萬元。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)表示，樂於看到法規變更令市府能夠開始執法並打擊非法大麻店，其辦公室也正不斷向法警辦公室提供選區內無照店鋪的名單，並保持密切合作。本次突襲中，並未有人被捕。