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低收入家庭 每月15元便可享用網路

記者范航瑜／紐約報導
州府已與通訊公司達成協議，為全州低收入家庭提供折扣寬帶服務，用戶每月僅需15元即可享受網路服務。(記者范航瑜／攝影)
州府已與通訊公司達成協議，為全州低收入家庭提供折扣寬帶服務，用戶每月僅需15元即可享受網路服務。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)15日宣布，州公共服務委員會(New York State Public Service Commission)已與通訊公司達成協議，為全州低收入家庭提供折扣寬帶服務。符合條件的用戶每月僅需15元，即可享受網絡服務。

此協議由州府與有線電視提供商Spectrum母公司「特許通訊公司」(Charter Communications)達成。特許通訊公司在州內58個郡提供寬帶服務。根據協議，特許通訊公司必須為低收入客戶提供每月15元的網絡服務，並保證50 Mbps的下載速度，協議有效期為四年。

低收入客戶包括已參加「全國學校午餐計畫」，以及領取社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)的家庭。在計畫的第二年至第四年期間，特許通訊公司不得提高超過通脹率的價格，通脹率參照勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的消費者物價指數。

根據2016年的合併命令，特許通訊公司應提供每月15元的服務，下載速度至少為30 Mbps。但該公司未經批准將網速提升至50 Mbps，並以「提速」為由將費用提高至每月24.99元，違反了合併命令，遭到州府指控。該公司對此指控提出異議。聯邦上訴法院(federal appeals court)4月裁定要求網路服務提供商向低收入居民提供低價寬帶服務。電信行業團體表示將採取下一步法律行動。

霍楚表示，這一和解協議將直接惠及數千個低收入家庭。「寬帶對於推動經濟增長和機會至關重要，我們將繼續努力在全州提供寬帶接入。」

同日，州公共服務委員會(New York State Public Service Commission，PSC)還批准實施能源負擔能力保障試點計畫(Energy Affordability Guarantee pilot program)。該計畫將為約1000名EmPower+計畫成員提供量身定製的電費援助，確保其電費控制在家庭年收入的6%及以下。

EmPower+計畫由州能源研究與發展管理廳管理，為中低收入家庭提供免費及補貼的能源效率和清潔能源升級服務。更多信息及申請請訪問：bit.ly/3yOkOow。

低收入 霍楚 勞工

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