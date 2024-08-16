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法拉盛7旬華婦過馬路被撞傷 轉彎處車禍社區籲改善號誌

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛市中心15日早上發生一起車禍，一名華嫗在過馬路時被車撞上，送醫後幸無大礙。(讀者提供)
皇后區法拉盛市中心15日早上發生一起車禍，一名華嫗在過馬路時被車撞上，送醫後幸無大礙。(讀者提供)

皇后區法拉盛市中心15日早上發生一起車禍，一名華裔老人在過馬路時被車撞傷，送醫後幸無大礙；相關社區人士指出，這起車禍並非個例，當地的交通燈設置應有所改善，讓行人更安全。

根據警方，當日早上9時50分左右，當一名35歲西語裔駕駛從玫瑰大道(Rose Ave)左轉進入凱辛納大道(Kissena Blvd)時，沒注意到過馬路的行人，繼而撞上一名73歲的華嫗，導致其頭部受傷；傷者之後被送到皇后區長老會醫院，目前無大礙。

救護車在法拉盛車禍後趕到現場。(讀者提供)
救護車在法拉盛車禍後趕到現場。(讀者提供)

事發後趕到現場的紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基說，肇事駕駛一直留在現場查看受傷的華裔老人，態度良好；但因為老人擋在路口，交通一度堵得水泄不通，他因此幫忙指揮來往車輛。

對於該事故，李啟基形容這是一個老生常談的問題，「開車的人轉彎時沒看到人，但就在他轉過去的時候，有行人走過去，就會撞到」；他說，追根究柢還是交通燈混亂，「當行人可以通過時，另外一邊的車輛也可以轉彎，所以經常都會有人車爭路的現象」，建議在繁忙路口應設置四個路口都同時紅燈。

數據顯示，紐約市民車禍死亡的可能性遠高於被槍擊身亡，2024年上半年，全市五區共有127人死於車禍，這一數字比同期82人死於槍擊事件高出約55%；交通安全維權人士認為，交通事故死亡人數大增並非偶然，指責市長亞當斯(Eric Adams)市府在街道重新設計方面進展緩慢，且將駕駛員的利益置於行人之上，而紐約市有車族的人口還不到全市總人口的一半。

紐約市 皇后區 華裔

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