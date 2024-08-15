紐約市整體犯罪率下降 重罪攻擊卻攀升

在紐約市大部分暴力犯罪率下降的同時，重罪攻擊案卻持續上升。(美聯社)

紐約市 一家非營利機構近期發布一項報告，指出在紐約市大部分暴力犯罪 下降的同時，重罪攻擊案(Felony Assault)卻持續攀升，且該趨勢從2020年延續至今；研究人員表示，了解和分析重罪攻擊事件頻發的緣由，將是解決城市治安問題、提升民眾對公眾安全信心的關鍵。

據悉，法律定義的重罪攻擊中，包括引起死亡、毀容及失去器官的重大風險，且受害者通常會面臨長期的後遺症；據非營利組織Vital City的分析，2019年全市共報告了約2萬1000起重罪攻擊案，而去年這一數字躍升至2萬8000起，增長30%。

今年截至當前，紐約市已通報了1萬7400起重罪攻擊，相比去年同期增長約10%，其中騷擾(Harassement)、輕罪攻擊(Misdemeanor Assault)、刑事毀壞(Criminal Mischief)等其他暴力程度較低的犯罪，也有所上升；與此同時，重大案件如槍擊案卻反而降低，相比洛杉磯、芝加哥、休斯頓等美國其他大城市，紐約的人均犯罪率也更低。

專家認為重罪攻擊案件的顯著增加，可能是造成市民對治安感到焦慮的重要原因之一，因為這類事故可以發生在任何地方，包括地鐵 、公車等交通工具內；公民預算委員會(Citizens Budget Commission)2023年一項調查中披露，與新冠疫情前相比，市民對社區治安更加擔憂，只有37%的人評價社區公共安全為優異或良好，比2017年的50%有所下降。

相應地，紐約隱密攜槍證的申請數量也大幅增加，如今每月平均申請相比2021年數量上漲約16倍；這背後原因除了聯邦最高法院2022年擴大槍權的裁決外，治安惡化導致人們買槍自衛，是另一個最大的動機。

紐約市立大學的教授巴茨(Jeffrey Butts)表示，大多數重罪攻擊案是發生在犯罪者「失去控制的時刻」，而這些時刻往往是由生活中的壓力造成的，譬如深陷住房問題、收入負擔、家庭創傷等，都可能帶來壓力誘發的精神健康危機。