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紐約砲台公園舞蹈節 台灣舞者首亮相 經文處長到場支持

記者許君達／紐約報導
「焦點舞團」在晚霞中謝場。(記者許君達／攝影)
「焦點舞團」在晚霞中謝場。(記者許君達／攝影)

第43屆紐約「砲台公園舞蹈節」(Battery Dance Festival)11日晚間在曼哈頓下城的洛克菲勒公園(Rockefeller Park)開幕。在為期一周的活動期間，來自八個國家的30個團隊將為紐約觀眾奉上近40場各式舞蹈表演，其中來自台灣的「焦點舞團」將帶來總共三場演出和兩場互動工作坊。這是台灣舞者首次登上這個久負盛名的舞台。

作為世界文化之都，紐約以豐富且高水平的公共文化活動而知名。創始於1982年的「砲台公園舞蹈節」是紐約歷史最悠久的舞蹈藝術盛會，每年吸引眾多高水平團體登台展示。很多外交與文化機構也會積極利用這個舞台幫助本國的藝術團體增加全球能見度。

11日的開幕演出共有七個團體登台，數百觀眾在哈德遜河畔的黃昏中到場觀看。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強也到場支持。他表示，這裡不僅是紐約的舞台，也是在線直播的全世界的舞台，他很高興看到台灣舞者能夠站在這裡。紐約台北文化中心主任張惠君介紹，全球知名的「紐約時報」上周專門重點推薦了這場舞蹈節，意味著它的國際知名度，台灣的年輕舞者在這裡面向世界演出，未來一定會成為他們人生中的重要時刻。

經文處處長李志強(中)及紐文中心主任張惠君(圖右)赴現場介紹台灣舞團。(記者許君...
經文處處長李志強(中)及紐文中心主任張惠君(圖右)赴現場介紹台灣舞團。(記者許君達／攝影)

「焦點舞團」成立於2004年，團隊成員皆出自台北藝術大學舞蹈學系。他們帶來的團體作品為旅美藝術家洪綵希創作的「自畫像」，八名舞者以詭魅的妝容和富有張力的肢體動作表達了在紛亂時代中對於自由與控制、鬆弛與崩潰的精神拷問。

「自畫像」還將在13日(周二)再次登場，此外，在12日(周一)晚間的「新秀舞蹈之聲」(Young Voices in Dance)單元中，「焦點舞團」舞者葉承融的獨立作品「歧路」也將登場。在表演結束後，舞團還將於14日(周三)在砲台公園分別舉辦社區和同儕工作坊，其中社區工作坊對公眾開放，舞團成員將在90分鐘的時間內帶領參與者體驗東方太極的能量，同時也會將芭蕾和當代舞蹈元素融入其中。

「砲台公園舞蹈節」是紐約最重要的公共文化活動之一，吸引眾多觀眾。(記者許君達／攝...
「砲台公園舞蹈節」是紐約最重要的公共文化活動之一，吸引眾多觀眾。(記者許君達／攝影)

紐約時報 曼哈頓

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