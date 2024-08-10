我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

記者顏潔恩、劉梓祁／紐約報導
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴黛比(Debby)的殘餘部分9日影響紐約州，截止當日下午，全州不少地區出現災情，紐約市布朗士、皇后區也受到影響，接獲停電、樹木倒塌的報告州長霍楚(Kathy Hochul)當天宣布進入緊急狀態，並部署救災準備，建議民眾保持警惕，遠離低窪地區。

據悉，黛比的殘餘部分與紐約市上空的鋒面系統結合，導致9日紐約市都陷入在陰沉的天氣中；當日下午，霍楚發出進入緊急狀態聲明，對紐約市大部分地區發布了暴雨警報，預計延續至當晚10時，除紐約市外，還包括達奇斯郡(Dutchess County)、橙郡(Orange County)、普特南郡(Putnam County)、洛克蘭郡(Rockland County)、蘇利文郡(Sullivan)、阿爾斯特郡(Ulster)、以及威徹斯特郡(Westchester County)，直到今(10)日以後天氣會有好轉。

9日在新州的帕拉默斯(Paramus)、威徹斯特郡和布朗士，均傳出樹木坍塌、砸毀住家和汽車、以及住戶停電的消息；市長亞當斯(Eric Adams)對此也呼籲紐約客避免外出和進行戶外活動，特別是在工作人員需回應和實施救援行動的情況下。

大都會運輸署(MTA)當日都在密切關注天氣狀況，其橋梁和隧道從9日下午3時開始到10日(周六)早上7時之間，禁止無載送東西的牽引拖車、串聯卡車行駛；截至截稿，地鐵的嚴重延誤、或取消服務的情況未廣泛發生，民眾也可查詢new.mta.info掌握地鐵的最新動態，也可在手機下載MTA或Train Time應用程序。

航班方面，截止當日下午3時，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)共有80個航班取消，甘迺迪國際機場(JFK)和紐瓦克機場(Newark Airport)則各有70多個航班取消，這三個機場也都出現了入境航班平均延誤兩個小時的情況。

居住在新州玉恩市(Bayonne)的黎仕廣表示，自己在曼哈頓中城上班，平時習慣結合PATH捷運系統和地鐵通勤，但連日的暴雨令地鐵班次延誤頻繁，不僅耗費時間還令車廂異常擁擠。

作為應對，他改為在PATH出站後搭乘巴士返回家中，從而更好地控制時間，還時常有座位休息，黎仕廣希望，政府能投資基礎設施的升級，但也知其中難度不小。

紐約市 地鐵 布朗士

上一則

風大致緬街樹倒 民眾憂公共安全

延伸閱讀

部分地區淹水 州府宣布紐約州進入緊急狀態

部分地區淹水 州府宣布紐約州進入緊急狀態
捏造故事引同情 Zelle詐騙橫行 盯上獨坐公園的女性

捏造故事引同情 Zelle詐騙橫行 盯上獨坐公園的女性
市府發出行警告 今日暴雨恐有洪水

市府發出行警告 今日暴雨恐有洪水
熱帶風暴黛比再襲南卡 恐引洪氾

熱帶風暴黛比再襲南卡 恐引洪氾

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21
紐約市今年高溫緊急狀態已持續至第24天，突破歷史紀錄。(記者許君達／攝影)

連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

2024-08-05 06:56

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸