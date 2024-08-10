熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴黛比(Debby)的殘餘部分9日影響紐約州，截止當日下午，全州不少地區出現災情，紐約市布朗士 、皇后區也受到影響，接獲停電、樹木倒塌的報告州長霍楚(Kathy Hochul)當天宣布進入緊急狀態，並部署救災準備，建議民眾保持警惕，遠離低窪地區。

據悉，黛比的殘餘部分與紐約市上空的鋒面系統結合，導致9日紐約市都陷入在陰沉的天氣中；當日下午，霍楚發出進入緊急狀態聲明，對紐約市大部分地區發布了暴雨警報，預計延續至當晚10時，除紐約市外，還包括達奇斯郡(Dutchess County)、橙郡(Orange County)、普特南郡(Putnam County)、洛克蘭郡(Rockland County)、蘇利文郡(Sullivan)、阿爾斯特郡(Ulster)、以及威徹斯特郡(Westchester County)，直到今(10)日以後天氣會有好轉。

9日在新州的帕拉默斯(Paramus)、威徹斯特郡和布朗士，均傳出樹木坍塌、砸毀住家和汽車、以及住戶停電的消息；市長亞當斯(Eric Adams)對此也呼籲紐約客避免外出和進行戶外活動，特別是在工作人員需回應和實施救援行動的情況下。

大都會運輸署(MTA)當日都在密切關注天氣狀況，其橋梁和隧道從9日下午3時開始到10日(周六)早上7時之間，禁止無載送東西的牽引拖車、串聯卡車行駛；截至截稿，地鐵 的嚴重延誤、或取消服務的情況未廣泛發生，民眾也可查詢new.mta.info掌握地鐵的最新動態，也可在手機下載MTA或Train Time應用程序。

航班方面，截止當日下午3時，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)共有80個航班取消，甘迺迪國際機場(JFK)和紐瓦克機場(Newark Airport)則各有70多個航班取消，這三個機場也都出現了入境航班平均延誤兩個小時的情況。

居住在新州玉恩市(Bayonne)的黎仕廣表示，自己在曼哈頓中城上班，平時習慣結合PATH捷運系統和地鐵通勤，但連日的暴雨令地鐵班次延誤頻繁，不僅耗費時間還令車廂異常擁擠。

作為應對，他改為在PATH出站後搭乘巴士返回家中，從而更好地控制時間，還時常有座位休息，黎仕廣希望，政府能投資基礎設施的升級，但也知其中難度不小。