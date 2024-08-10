風大致緬街樹倒 民眾憂公共安全

樹冠倒在幾個商家門前，無法讓店內人員自由進出。(記者高雲兒／攝影)

受近日強風影響，9日下午，皇后區法拉盛 緬街附近一棵大樹倒塌，幸而沒有傷及路人。除了該事件，皇后區多名居民報告稱這並不是個例，並表示了對公共安全的擔憂，他們呼籲政府對路邊的樹木常做檢查。

法拉盛倒塌的樹木位於緬街4235號附近。當地商家稱該事件發生在下午3時許，「當時風好大好大，突然間就聽到一聲巨響。」

現場只見這棵大樹攔腰折斷，最粗的地方一人都抱不住，高度約有十幾米，倒下來的樹枝橫在人行道，周邊也被圍起了黃色貼條，無法通行；樹冠倒在幾個商家門前，無法讓店內人員自由進出。

市議員黃敏儀的辦公室稱，已經向市府報告此事，並建議市民在氣象警報解除前避免外出，如需外出，應注意個人安全。法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，受影響商家可透過保險或撥打311尋求幫助，並敦促市公園局加強對街道樹木的檢查，特別是在極端天氣頻發的當下。

另一位居民王先生表示，他居住的貝賽地區200街附近也有類似事件發生，「我本來在家，突然聽見很大的一聲，我跑去一看，路邊一棵樹砸在鄰居的房頂了，沒傷人，但是房子也不能住人了」。

王先生說，這棵樹原本高逾20米，最粗處達2米，萬幸沒有造成人員傷亡。他呼籲政府對街邊大樹進行定期檢查，以防類似事件再次發生，「有的樹看著很高很粗，其實裡面都空了，風一吹就倒」。