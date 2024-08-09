紐約客談／大勢所趨 華埠老店頻謝幕

與去年一樣，本年與華埠 相關的關鍵詞仍有「告別」兩字，繼續有老牌店鋪和居民永別，令許多人感到難過不捨，表示售賣相同商品的店家所剩無幾，也感嘆代表傳統的老式餅屋或禮品店逐漸消失；傷感之餘，不得不承認，如今的老店謝幕是各類新商業風潮下的不得已而為之，且好壞實在難評。

隨著新冠疫情 結束和人口衰老，不僅書店關門、茶莊歇業，在街頭擺攤數十年的餐車攤販也選擇退休 ；本年至今，則已有丁友鴻禮品公司和鳳凰餅家熄燈；社區內部的一部分人認為這些變化是必要的，如此才能為更多新企業和更年輕的創業者帶來機會和空間，華埠也能與時並進，適應新的市場需求和文化潮流，然而也有另一部分的人擔憂，這些變化可能會蝕損華人社區的文化特色和歷史身分。

無論如何，在時代的洪流下，只能感嘆這樣的變化是大勢所趨；回望過去兩年，華埠內的奶茶店以火箭般的速度增長，吸引了大批年輕人和新的客群，這無疑代表著從亞洲開始的全球經濟現象，不僅有許多知名品牌入駐，許多關門的商鋪，重開後也都為飲品店。

在人們更加中意此類新潮、平價的消費選擇之際，傳統商家必然會感受到壓力，且一同變老的熟客也無法永久支持，因此結業成為了不可避免的結果；再者，隨著消費觀念的進化，大眾的飲食習慣也在發生轉變，開始注重少油、少鹽或少糖，這對於堅持製作方式的餅屋來說是一大挑戰。

其堅持用的豬油、白糖和精麵粉的傳統配方，雖帶來濃厚味道和獨特口感，但這些成分已不再受到推崇；雖情懷無價，但還是難擋時代變遷。