李斯特菌感染上升 紐約、新州現新病例
全美多州近日爆發熟食肉受到李斯特菌(Listeria)汙染，其中大多涉及品牌「Boar’s Head」產品，目前感染人數已接近50人；國家疾病管制暨預防中心(CDC)也與多州的衛生和食品安全部門監控擴散情況，8日紐約和新澤西州共有四個新病例。
此前「Boar’s Head」公司在上月底召回了一系列產品，隨後再大範圍召回700萬磅的產品；根據CDC數據，自召回以來，已有43人因李斯特菌感染住院，其中有三人在新州、伊利諾伊州和弗吉尼亞州死亡。
CDC表示，此輪細菌汙染始於本年5月，該中心也自7月31日起發布關於感染的監測報告，中西部與東岸共計13個州傳出民眾食用切片熟食肉後身體不適的案例；CDC還在8日指，紐約衛生部門也在食物樣品檢測中發現了與其他地區相同的李斯特菌株。
據「Boar’s Head」公告，召回的產品包括肝腸、火腿、牛肉和香腸等，新病例的出現也正值該公司因細菌汙染而面臨兩起訴訟，一起在密蘇里州法院提起，另一起則是在紐約聯邦法院提出的集體訴訟；該公司代表回應指，對失去親人和經歷病痛的家庭表示「誠摯和深切的慰問」。
據了解，涉事產品被分銷到全國各地，以及開曼群島、多米尼加共和國、墨西哥和巴拿馬等；CDC表示，李斯特菌可在冰箱中存活和繁殖，消費者不應食用被召回的肉類，應將其丟棄或退回商店以獲取退款，還建議曾購買被召回產品的顧客清潔和消毒冰箱，以防止汙染。
CDC還表示，此次細菌汙染的實際感染人數可能高於報告人數，且擴散地可能不限於已知病例的地區，相信部分的人未接受醫療護理便已康復；此外，醫護人員通常需要三至四周時間來確定患者是否感染，所以最近的病例可能還未報告在內。
據CDC數據，有94%的感染者報稱食用了熟食肉類，其中55%的人在生病前食用了熟食櫃台切片的熟食肉，CDC建議孕婦、65歲及以上長者、或免疫系統較弱的人避免食用熟食肉類，或在食用前將其加熱。
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