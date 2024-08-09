李斯特菌感染上升 紐約、新州現新病例

知名熟食供應商Boar's Head因李斯特菌問題召回肉類產品。(美聯社)

全美多州近日爆發熟食肉受到李斯特菌(Listeria)汙染，其中大多涉及品牌「Boar’s Head」產品，目前感染人數已接近50人；國家疾病管制暨預防中心(CDC )也與多州的衛生和食品安全部門監控擴散情況，8日紐約和新澤西州 共有四個新病例。

此前「Boar’s Head」公司在上月底召回了一系列產品，隨後再大範圍召回700萬磅的產品；根據CDC數據，自召回以來，已有43人因李斯特菌感染住院，其中有三人在新州、伊利諾伊州和弗吉尼亞州死亡。

CDC表示，此輪細菌汙染始於本年5月，該中心也自7月31日起發布關於感染的監測報告，中西部與東岸共計13個州傳出民眾食用切片熟食肉後身體不適的案例；CDC還在8日指，紐約衛生部門也在食物樣品檢測 中發現了與其他地區相同的李斯特菌株。

據「Boar’s Head」公告，召回的產品包括肝腸、火腿、牛肉和香腸等，新病例的出現也正值該公司因細菌汙染而面臨兩起訴訟，一起在密蘇里州法院提起，另一起則是在紐約聯邦法院提出的集體訴訟；該公司代表回應指，對失去親人和經歷病痛的家庭表示「誠摯和深切的慰問」。

據了解，涉事產品被分銷到全國各地，以及開曼群島、多米尼加共和國、墨西哥和巴拿馬等；CDC表示，李斯特菌可在冰箱中存活和繁殖，消費者不應食用被召回的肉類，應將其丟棄或退回商店以獲取退款，還建議曾購買被召回產品的顧客清潔和消毒冰箱，以防止汙染。

CDC還表示，此次細菌汙染的實際感染人數可能高於報告人數，且擴散地可能不限於已知病例的地區，相信部分的人未接受醫療護理便已康復；此外，醫護人員通常需要三至四周時間來確定患者是否感染，所以最近的病例可能還未報告在內。

據CDC數據，有94%的感染者報稱食用了熟食肉類，其中55%的人在生病前食用了熟食櫃台切片的熟食肉，CDC建議孕婦、65歲及以上長者、或免疫系統較弱的人避免食用熟食肉類，或在食用前將其加熱。