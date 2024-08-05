布碌崙華男涉詐2.5萬被捕 警查是否詐騙團夥

布碌崙華男因詐騙案在紐約州倫斯勒郡遭逮捕和控罪。(州警提供)

布碌崙(布魯克林)一名陳姓華男 近日在紐約州 倫斯勒郡(Rensselaer County)涉嫌一宗電腦詐騙案件遭警方逮捕。這起詐騙案導致受害者被騙2萬5000多元現金，這名華男嫌疑人被指控犯有三級重竊罪(Grand Larceny)和一級刑事冒充罪(Criminal Impersonation)。目前，警方對此案的調查還在繼續進行。

5月21日下午5時17分左右，一名倫斯勒郡居民與警察聯繫，聲稱自己是一宗詐騙案的受害者。警方經過調查後發現，一名男子自稱是聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission)的檢查員，透過互聯網與受害者聯絡，這名冒充者使用欺騙手段，通過威脅和恐嚇，向受害者索要錢財，最終約定一個地點，讓受害者拿2萬5000元現金到約定地點交給他。受害者交完錢後，越想越不對勁，覺得自己受騙上當了， 於是急忙向警方報案。

警方隨即對此案進行了調查。在調查過程中，受害者指認46歲的布碌崙華男陳勝濤(Sheng T. Chen，音譯)就是取走2萬5000多元現金的人。在國土安全部調查局 (HSI)、州首府地區犯罪分析中心(CRCAC)、州情報中心 (NYSIC)和紐約市 警察局的協助下，嫌疑人陳勝濤的身分得到了確認。

國土安全部調查局和紐約市警察局於7月31日在紐約市逮捕了陳勝濤，並將其移交給紐約州警，然後由紐約州警將其送往布倫瑞克(Brunswick)州警進行處理。陳勝濤在Schaghticoke鎮法院過堂，並押至倫斯勒郡監獄關押，保釋金為1萬元。

警方懷疑這起詐騙案是一個詐騙團夥所為。目前，當局正在對其他涉案嫌犯展開調查。