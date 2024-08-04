維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

在7月17日的布碌崙 (布魯克林)86街遊民 所抗議活動中，布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)在維安過程，被市議員莊文怡咬傷手臂；他3日通過友人首次打破沉默，表示對莊文怡在事後扮演受害者感到憤怒，對於有民眾指他曾掐莊文怡脖子一事，他反駁是不實指控，最後要求莊文怡向他道歉。

據紐約郵報報導，戴葛摩近日通過朋友向媒體表示，從警31年來從未有過被人撕咬的經歷，「我不敢想像有人會想要用嘴嘗別人的鮮血」；他還透露被咬後傷口流了很多血，需要服用抗病毒的雞尾酒療法、以及打破傷風疫苗 ，「最令我生氣的是，她(莊文怡)事後表現得自己才是受害者一樣。」

針對華人民眾指莊文怡咬人，是出於戴葛摩掐她脖子的自衛反擊時，戴葛摩反駁了這個說法，表示當他感覺到莊文怡的牙齒陷進他的皮膚時，自己的手是放在金屬柵欄上面，而不是纏繞在她的頸項間；戴葛摩的友人強調，若是勒脖時咬人的話，咬痕應出現在手臂的內側，但是戴葛摩的傷口是出現在手臂的外側。

事發後莊文怡辦公室還曾指她是為了保護一名被推倒在地的老婦，而與警方對抗，但有警員已解釋稱，是該名老婦徑直走到柵欄處躺下，做出「公民抗命」(civil disobedience)的行為；警員還為老婦召來救護車，但在急救人員抵達以前，示威者便開始朝柵欄推擠，而這名據稱莊文怡要救的老婦並無大礙，直到當天晚上都還在現場抗議。

戴葛摩要求莊文怡道歉，他自知現在人們不會因為這種行為而坐牢，但自己應該要獲得一份道歉、或是承認錯誤之類的聲明。