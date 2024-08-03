華埠開槍襲警案 嫌犯被控謀殺罪

根據現場監控畫面，多爾塞特持槍上膛，在場的數十華人受驚。(社區人士提供)

曼哈頓華埠 長期被指治安不佳的東百老匯 鄰近羅斯福公園(SDR Park)一帶，1日下午發生襲警案件，兩名警佐在處理堅尼路(Canal St.)一起麻將館搶劫案時，於追捕過程中被對方的槍擊 中；2日，嫌犯從市警五分局步出被押送至法庭傳訊，被控謀殺等罪名。

根據市警消息，槍擊發生於下午4時前後，地點位於地蘭西街(Delancey St.)和愛烈治街(Eldridge St.)交口，事發前警員正處理堅尼路91號二層的持槍搶劫案件。來自市警七分局和五分局的兩名警佐沿街追捕嫌犯時，被對方拿出的手槍擊中。

法庭紀錄顯示，22歲的嫌犯多爾塞特(Joshua Dorsett)在案發時因一起可卡因案件正處於緩刑期。身著「我愛紐約」上衣的他，2日在被押送出五分局的過程中，全程低頭不語。據了解，多爾塞特面臨包括謀殺未遂、非法持有武器和搶劫在內的指控。

警方表示，受傷的五分局警佐為43歲的約翰遜(Carl Johnson)腹股溝中彈，而子彈穿過並擦傷了七分局34歲的警佐利普(Christopher Leap)的左腿。擁有11年警齡的利普已於1日晚上出院，擁有16年警齡的約翰遜截至2日下午時仍在醫院治療。

市警總探長肯尼(Joseph Kenny)表示，多爾塞特是一名在緩刑期內的「知名幫派成員」，他在麻將館內搶劫了多名女性的錢包。儘管有多個消息指該場所涉及非法賭博，但本報未能獨立核實。

本報所獲的監控片段顯示，多爾塞特在1日下午4時04分時持槍闖入麻將館，當時有至少六個麻將桌坐滿牌友，且均為華人。發現有槍後，部分人霎時衝入裡屋，也有人留在原位不知所措，並舉起雙手配合嫌犯。期間，曾有一位身著黑衣的女性拿回手提包試圖逃離，但被多爾塞特一把奪走。

搶劫過程僅有約一分鐘，多爾塞特在離開前，將屋內可見的提包和現金全部搜走。畫面顯示，多爾塞特在闖入麻將館後立即在眾人面前將子彈上膛，令在場所有人驚恐，紛紛尋找掩護或僵持在原地不敢動彈。

據警方稱，多爾塞特與下東城的「上山幫」(Up the Hill)有關聯，並有三次前科，包括非法持有受控物質。該幫派與「下山幫」(Down The Hill)的紛爭也曾捲入華埠女子黃妮可焚屍案中。

根據警方和法庭紀錄，多爾塞特本次犯案時正在2022年一起毒品案件的緩刑期內，並在當天早上還前往了緩刑辦公室。法庭紀錄顯示，他被指控在當年3月8日至6月6日期間，在下東城六次向一名臥底警員出售可卡因，他承認犯有五級非法出售受控物質罪，後被判處三年緩刑。