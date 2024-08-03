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法拉盛連環車禍 證人：車上有大麻味、酒味

記者高雲兒／紐約報導
圖為涉案車輛馬自達，車尾被撞扁變形。(讀者提供)
圖為涉案車輛馬自達，車尾被撞扁變形。(讀者提供)

皇后區法拉盛市中心1日早上發生三車連撞車禍，導致一名駕駛受傷，目前傷勢穩定；然而附近的商家和目擊證人表示，他們聞到車內有大麻味和酒味，希望警方詳細調查。

根據警方，1日早上6時24分左右，在緬街和楓葉大道(Maple Ave.)路口，一名46歲的女駕駛駕駛著一輛2024年款保時捷SUV，向東行駛在楓葉大道上，因誤踩油門代替剎車，撞上了前方的一輛2021年馬自達轎車；這輛車的27歲女駕駛報告稱，當時她正停在楓葉大道東行方向的紅燈處，隨後被第一輛車追尾，導致她的車撞上了前方停放且無人的SUV，第二輛車的27歲駕駛因輕傷送往當地醫院，目前情況穩定。

根據附近的商家，當時保時捷車速極快，車內也有多名華裔乘客，撞擊發生後有人下車，能聞到車內的酒味和大麻味；也有目擊證人表示，警方在近9時才來，可能並未調查清楚詳細情況。他們呼籲警方對此事進行進一步的詳細調查，特別是考慮到事故現場有潛在的酒精和藥物影響駕駛的因素，避免類似事件發生。

另外，附近商家和居民對警方到達現場的延遲表示不滿，認為這已經破壞社區的安全感，並影響到附近的商業安全。

法拉盛市中心1日早上發生三車連撞車禍，致一名駕駛受傷，圖為涉案車輛保時捷。(讀者...
法拉盛市中心1日早上發生三車連撞車禍，致一名駕駛受傷，圖為涉案車輛保時捷。(讀者提供)

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