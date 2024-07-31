長島美甲店遭撞 司機被控謀殺 2華人受害者今明辦葬禮

在車禍中不幸喪生的美甲店美甲店老闆陳建才和女員工張妹仔，也將在今明兩日舉辦葬禮。圖為陳建才家屬和眾官員在此前召開記者會。(記者尤昱程／攝影)

釀4死9傷的車禍肇事駕駛嫌犯施瓦利(Steven Schwally)，之前被控酒駕和交通殺人罪，近期被加控四項二級謀殺罪；在車禍中不幸喪生的美甲店美甲店老闆陳建才和女員工張妹仔，也將在今明兩天舉辦葬禮。

6月28日發生在長島 蘇福克郡(Suffolk County)鹿園(Deer Park)酒醉駕車衝撞華人 美甲店悲劇，奪走四條人命，另有九人受傷。事發時，肇事駕駛施瓦利開著SUV，從康馬克路(Commack Road)421號前的停車場出發，以高速向南行駛，在下午4時32分撞穿美甲店「Hawaii Nail and Spa」的前窗，四名死者中包括三名華人。

在7月初過堂時，施瓦利被指控犯有酒醉駕駛罪，保釋金定為100萬元現金，施瓦利拒絕認罪。檢方透露，嫌犯已承認在車禍前一晚到當天凌晨4時前喝了18瓶啤酒，而且紀錄顯示，這名兇嫌是酒駕慣犯，並於11年前就曾因酒後駕駛撞上郵箱並肇事逃逸。

施瓦利於19日再次出庭時，檢方指出，施瓦利的血液酒精濃度是法定標準的兩倍，可能計畫將其罪名升級為交通殺人罪；而根據長島媒體報導，施瓦利將在8月1日(周四)面對大陪審團的起訴，罪名可能升級為四項二級謀殺罪。此前，辯方律師曾要求法官同意保釋，但遭到拒絕。

三名喪生的華人中，美甲店女員工徐燕的葬禮已於20日舉行，許多徐燕的朋友和家人以及認識良久的老主顧都前來送別，州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫也出席慰問。