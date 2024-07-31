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不滿市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

記者顏潔恩／紐約報導
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

數千名華人近期為反對布碌崙(布魯克林)86街遊民所而走上街頭抗議，事後市長亞當斯(Eric Adams)接受主流媒體採訪時，儘管未指名此次建案的示威者，但廣泛表示很多人都不願接納非洲裔遊民，表示「紐約市不是深南部」；亞裔維權大聯盟30日聯合多名華裔領袖召開記者會，抨擊亞當斯將華人的抗議運動汙名化為「種族歧視」，要他針對該回應做出道歉，否則將會再度組織遊行到市政廳、市長官邸示威。

據PIX11報導，亞當斯29日接受採訪時指出，他到的每個社區都聽到同樣的話，「我們願意接納家庭遊民，但非洲裔單身男性除外」， 並指示威只有在反對非洲裔男子時才會進行；他還說，儘管市民總說要建更多房屋，但真的要建在某個社區時又會遭到反對，「這不是50年代的深南區，『黑人歧視法』(Jim Crowism)不能存在於紐約市中。」

亞裔維權大聯盟的總召集人陳善莊表示，華人示威者只是通過遊行發出聲音，但亞當斯的這番言論試圖以種族歧視之名打壓抗議者，傷害了民主精神，更是傷害同為少數族裔的華裔群體；他指出，以亞當斯的身分，說話必須三思、考慮清楚才能出口，否則可能會挑起華裔、非洲裔之間的對立，他要求亞當斯針對這番言論做出解釋和道歉，否則華人會不惜一切力量，再組織集會到市政廳、市長官邸討說法。

維權大聯盟創辦者羅維宗表示，亞當斯本身是少數族裔、又是城市的領袖，應更有義務成為華社與其他族裔的溝通橋梁，但如今說的這番話會引起族裔間不必要的誤會；他也強調，華人與西語裔、非洲裔群體沒有過節，反對遊民所是出於對社區安全的擔憂，不要曲解華人示威者的原意。

社區領袖凌飛指，搬出「種族歧視」的名號是亞當斯的殺手鐧，每當感到壓力時便會牽扯上種族問題，對此華人一定要站出來反擊，無論是寫信、發電郵給市府，或通過社群媒體施壓，絕不能避不吭聲，以免被市府抹黑、將輿論轉嫁到華人身上。

亞當斯 華人 種族歧視

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