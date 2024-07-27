布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話

曲怡文17日在示威現場與警方和示威者交涉。(曲怡文辦公室提供)

繼抗議布碌崙(布魯克林)86街遊民 所過程中爆發警民肢體衝突後，當地民選官員強烈訴求市長亞當斯 (Eric Adams)帶著團隊直面華社民眾，針對遊民所建案展開討論；州參議員曲怡文近期也聯合班森賀、日落公園的華人 領袖和團體致信給亞當斯，表示其與社區的對話刻不容緩，督促他出面向華社民眾回應。

曲怡文在社群媒體上發出計算「亞當斯未作出回應的天數」貼文，26日表示已進入第八天，儘管不停發出電郵等訴求，市府卻揚言沒有收到。

她表示24日已和多名華人領袖聯名寫信給市府，信中提到，早在4月就寫過信給市府，要求針對市社會服務局(DSS)宣布在86街2501號建遊民所一事提供更多資訊，但直到現在市府從未派過代表與民溝通，更別說這樣具有爭議的建案，能夠在毫無對話的情形下獲得支持，「7月17日爆發的警民衝突，反映出華社對該建案抱有的顧慮和擔憂」。

曲怡文17日在示威現場與警方和示威者交涉。(曲怡文辦公室提供)

此外自民眾獲知建遊民所的九個月以來不停訴求，市府始終無動於衷，卻在衝突爆發後才將有關管理遊民所的安全計畫透露給媒體，令民眾感到心灰意冷；信上也寫道，華社一向是紐約市警的支持者，但由於市府本身、建案開發商的缺乏外展和溝通，使得矛盾升級，令華社和警方的關係也產生隔閡，當地多年來維持的良好警民關係遭到破壞，「我們已經準備好要與你(亞當斯)會面，以緩解緊張的局勢和尋求解決方案。」

曲怡文辦公室的幕僚長張意指出，62分局局長劉志強擔心警民關係會持續造成誤會，於是在日前牽頭舉行一場會晤，與曲怡文、州眾議員鄭永佳辦公室、多名華人領袖等人探討問題；劉志強提到，警察的職責是保護公眾的安全，也認可抗議是大家的權利，但希望民眾不要被錯誤的信息誤導，再次跟警察發生衝突。

張意表示，當日在座各位的共識是，市府除了宣布蓋一間遊民所外再無給出具體信息，民眾蒙在鼓裡，自然會害怕和不安，「市府能夠給我們愈多的信息，社區才能知道會有怎樣的預期」；而事情發展到現在的地步，亞當斯一定要出來直面社區，且提高行事透明度，願意跟社區溝通才有可能達成雙方間的共識。