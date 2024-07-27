我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文17日在示威現場與警方和示威者交涉。(曲怡文辦公室提供)
曲怡文17日在示威現場與警方和示威者交涉。(曲怡文辦公室提供)

繼抗議布碌崙(布魯克林)86街遊民所過程中爆發警民肢體衝突後，當地民選官員強烈訴求市長亞當斯(Eric Adams)帶著團隊直面華社民眾，針對遊民所建案展開討論；州參議員曲怡文近期也聯合班森賀、日落公園的華人領袖和團體致信給亞當斯，表示其與社區的對話刻不容緩，督促他出面向華社民眾回應。

曲怡文在社群媒體上發出計算「亞當斯未作出回應的天數」貼文，26日表示已進入第八天，儘管不停發出電郵等訴求，市府卻揚言沒有收到。

她表示24日已和多名華人領袖聯名寫信給市府，信中提到，早在4月就寫過信給市府，要求針對市社會服務局(DSS)宣布在86街2501號建遊民所一事提供更多資訊，但直到現在市府從未派過代表與民溝通，更別說這樣具有爭議的建案，能夠在毫無對話的情形下獲得支持，「7月17日爆發的警民衝突，反映出華社對該建案抱有的顧慮和擔憂」。

曲怡文17日在示威現場與警方和示威者交涉。(曲怡文辦公室提供)
曲怡文17日在示威現場與警方和示威者交涉。(曲怡文辦公室提供)

此外自民眾獲知建遊民所的九個月以來不停訴求，市府始終無動於衷，卻在衝突爆發後才將有關管理遊民所的安全計畫透露給媒體，令民眾感到心灰意冷；信上也寫道，華社一向是紐約市警的支持者，但由於市府本身、建案開發商的缺乏外展和溝通，使得矛盾升級，令華社和警方的關係也產生隔閡，當地多年來維持的良好警民關係遭到破壞，「我們已經準備好要與你(亞當斯)會面，以緩解緊張的局勢和尋求解決方案。」

曲怡文辦公室的幕僚長張意指出，62分局局長劉志強擔心警民關係會持續造成誤會，於是在日前牽頭舉行一場會晤，與曲怡文、州眾議員鄭永佳辦公室、多名華人領袖等人探討問題；劉志強提到，警察的職責是保護公眾的安全，也認可抗議是大家的權利，但希望民眾不要被錯誤的信息誤導，再次跟警察發生衝突。

張意表示，當日在座各位的共識是，市府除了宣布蓋一間遊民所外再無給出具體信息，民眾蒙在鼓裡，自然會害怕和不安，「市府能夠給我們愈多的信息，社區才能知道會有怎樣的預期」；而事情發展到現在的地步，亞當斯一定要出來直面社區，且提高行事透明度，願意跟社區溝通才有可能達成雙方間的共識。

遊民 亞當斯 華人

上一則

立即重開柏路 華埠官民開會疾呼

下一則

反建86街遊民所大遊行28日登場 主辦方籲和平示威

延伸閱讀

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面
紐約新學年學生OMNY卡 不限時段、 每日免費乘坐4次

紐約新學年學生OMNY卡 不限時段、 每日免費乘坐4次
與市長談判中 莊文怡：堅決叫停86街遊民所

與市長談判中 莊文怡：堅決叫停86街遊民所
市修憲委員會臨時修改公投問題 挨轟

市修憲委員會臨時修改公投問題 挨轟

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧