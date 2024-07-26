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與市長談判中 莊文怡：堅決叫停86街遊民所

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡向86街遊民所示威者講話。(莊文怡臉書)
市議員莊文怡向86街遊民所示威者講話。(莊文怡臉書)

在抗議布碌崙(布魯克林)86街遊民所過程中被捕控罪的市議員莊文怡25日透露，就遊民所選址問題，正與市長亞當斯(Eric Adams)和其團隊談判中；她指出，底線是遊民所絕不能建在華人中心地段的86街，對此她和當地華人民眾都態度堅決，也希望亞當斯能直接與居民代表見面，討論問題。

莊文怡25日指出，上周五與亞當斯見過面後，一直與他和其團隊保持溝通，就在24日晚間還跟亞當斯的幕僚長交換了意見；她指在之前的交流中，亞當斯曾試探性提出將遊民所從原本收容150名單身男性改為150名女性，她當場便拒絕了，隨即提出其他幾個選址，可亞當斯團隊說這些地方都已經過考察，不適合建遊民所。

莊文怡說，最近就如何解決遊民所問題徵詢許多社區人士的意見，有人提出，2022年8大道電單車店發生火災後，幾十戶家庭被安置到很遠的地方，生活和孩子上下學都不便；若能在恰當的選址上建一所家庭遊民所，便能幫助這些受災家庭解決住房問題。

她表示，在與市府的談判中會把各個建議都考慮在內，但無論如何，86街遊民所建案必須叫停，這個地點實在太不合適建遊民所；莊文怡還表示，亞當斯願意聆聽社區的意見，共同解決問題，但她希望亞當斯能親自帶團隊到華社來，與社區代表們見面，居民或許能建立一個由十人組成的社區代表團，傳遞華社的聲音。

莊文怡近期接受電視採訪時被問及，涉嫌咬傷警察一事被亞當斯在內的人要求向紐約市警局道歉，她如何看待此事，莊文怡回應稱，當下是為了保護一名80歲的老婦，「對我來說，我是在為社區挺身而出，絕不為此道歉」；她也強調自己向來是紐約市警的支持者，但警局的執法不應有雙重標準，認為亞太裔群體在此次示威事件中遭到不平等的對待，「針對亞裔仇恨的任何形式都不應被容忍」，她說道。

亞當斯 遊民 紐約市

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