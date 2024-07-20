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微軟故障全球斷網 紐約州府緊急部署備分

記者范航瑜／紐約報導
霍楚稱此次系統故障是「大型公共安全事故」。圖為州長19日早到訪州信息技術辦公室。(取自州長辦公室)
霍楚稱此次系統故障是「大型公共安全事故」。圖為州長19日早到訪州信息技術辦公室。(取自州長辦公室)

19日早上，微軟Windows系統出現大規模故障，全球網路中斷。紐約市各小型企業、銀行、航空、公共運輸系統都受到影響；此次故障也殃及州市府系統，包括州汽車監理廳(DMV)的系統等，州長霍楚(Kathy Hochul)稱這是「前所未有的狀況」，緊急部署備分系統。

市長亞當斯(Eric Adams)19日一早召開記者會，警告市民網路中斷引起的不變以及連鎖反應。

而市首席技術官傅雷澤(Matthew C. Fraser)當日接受採訪時則表示，紐約市的911、311或交通燈系統都在獨立的操作網路上運行，因此並未受到影響。但是任何使用該軟體的電腦系統都經歷了「藍屏死機」。

紐約市警(NYPD)發言人表示，警局仍然可以響應報警電話，但用於查找事件報告和其他重要信息的中央電腦系統已癱瘓。銀行和航班預訂等在線服務也遭遇中斷。紐約市周邊的甘迺迪(JFK)、拉瓜地亞(LaGuardia)和紐瓦克(Newark)機場，則有上千個航班受到影響。

根據大都會運輸署(MTA)，列車到站信息、車站倒計時器、用戶信息系統和MTA應用程序雖有受到影響，但地鐵、公車和火車均正常運行。

州市府的系統也受到了不同程度的影響，包括州汽車監理廳。霍楚則稱這是「前所未有的狀況」、「大型公共安全事故」。霍楚表示，州府尚未發現任何個人敏感信息存在風險，但仍會密切監控系統環境，同時她也緊急部署備用系統。

紐約市 霍楚 MTA

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