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遭控襲警、妨礙公務 莊文怡被關押近半天

記者胡聲橋／紐約報導
莊文怡與警察推搡的情景。(網絡視頻)
莊文怡與警察推搡的情景。(網絡視頻)

布碌崙(布魯克林)新科市議員莊文怡17日在25大道遊民所的抗議活動中遭警方逮捕，她涉嫌侵襲一名警官，被控嚴重攻擊罪(Felony Assault)等多項罪名；在被關押超過大半天後，莊文怡當日晚些時候獲釋，並在晚上8時30分左右再次回到示威現場，表示將帶領社區，把這場抗爭進行到底。

消息指出，在示威民眾與警察的衝突中，莊文怡涉嫌咬傷了布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)的手臂，留下了一道咬傷的痕跡；據現場視頻顯示，莊文怡和警方高聲爭論，期間與多名警員推搡，頭髮還遭警員拉扯，還有一段視頻顯示莊文怡的一個手臂被銬在隔離圍欄上，最終被警方帶走。視頻也顯示有人倒在圍欄前，現場一片混亂。

莊文怡涉襲警被關押，檢方對她提出多項罪名，包括二級和三級重罪攻擊罪、拒捕罪和妨礙公務罪；按照紐約法律，二級攻擊罪可獲刑二至七年，身為民意代表的莊文怡涉襲擊警官，人們關心檢方將如何處置。

不過，莊文怡的發言人塔格(Felix Tager)稱，莊文怡是因為一名老人摔倒在隔離柵欄前，想上前攙扶才與警察發生衝突，否認莊文怡襲警；還有的現場示威者說，發生衝突時，警察有不少暴力執法行為，示威者表示莊文怡是為了維護社區利益被逮捕，大家應給予支持。

市警總局巡警長官(Chief of Patrol)切爾(John Chell)說，莊文怡一直是警察的好夥伴，認為莊文怡咬警察胳膊的行為「無法解釋得通」；紐約市警察工會(PBA)主席亨得利(Patrick Hendry)對此事表示震驚，但強調任何類似的暴力行為，必須在經過慎重調查後給予應有懲罰。

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