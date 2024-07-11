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為融入主流 1/5亞裔曾隱瞞祖籍地文化

特約記者曹馨元／紐約報導
超過五分之一的亞裔美國人表示，他們在生活中的某個階段因被怕嘲笑，曾試圖隱瞞過屬於自己祖籍地文化的傳統。(記者曹馨元／攝影)
超過五分之一的亞裔美國人表示，他們在生活中的某個階段因被怕嘲笑，曾試圖隱瞞過屬於自己祖籍地文化的傳統。(記者曹馨元／攝影)

據皮尤研究中心(Pew Research Center)公布的最新報告，五分之一的亞裔美國人表示，他們在生活中的某些階段裡，曾試圖隱瞞過屬於自己祖籍地文化的傳統，包括文化習俗、飲食、服飾或宗教習俗等，而其中的主要原因則是怕被嘲笑及渴望融入主流社會。

皮尤研究中心在2022年7月至2023年1月間，對亞裔群體展開的研究顯示，在美國出生長大的二代移民更容易有隱瞞自己祖籍地文化的傾向，38%的受訪者表示自己曾試圖隱瞞這些文化特性，而對於非美國出生的一代移民，也有15%的人曾試圖掩蓋自己出生地的文化傳統。

對於一代移民來說，他們一直在努力融入美國主流社會，擔心別人會因為他們分享自己祖籍地的文化而對他們做出負面評價；對在美國出生的二代移民來說，許多人認為隱藏祖籍地文化傳統，有助於「避免加深對亞裔的刻板印象」。

二代移民李先生從小在紐約出生長大，除了與父母會講廣東話之外，他並不能讀寫中文，從小，他來自廣東的父母總是在逢年過節期間進行一些佛教的傳統儀式，例如春節折金元寶、在墓前燒紙錢、在家裡供奉佛像等；但是李先生對此表示困惑，也從來沒得到父母對這些儀式的具體解釋，「我總是問他們，但他們從不回答，他們會說，你為什麼有這麼多問題。」

李先生分享到，他小時候有一段時間總是會在夢中驚醒後嘔吐，而他媽媽打電話叫了一名鄰居老太太來，結果這位老太太喝了點東西，直接吐在他的胸口和背上；幾十年後，李先生還對這「奇特的巫術」感到震驚，並指出這是他與父母之間難以彌合的文化鴻溝。

皮尤研究所表示，一名父母是中國移民的受訪者分享到，在他小時候，說中文會讓身邊的白人覺得他是「剛下船的偷渡者」，令他逐漸認為說中文是一種恥辱；一名台灣移民的後代則表示，在小學午飯時間打開她媽媽準備的台灣菜餐盒時，其他孩子就會因食物味道不同而嘲笑道，「那是什麼味道？」，令她感到不適。

移民 亞裔 偷渡

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