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歐美遊客好奇 華埠美食遊火熱 五年內業務擴張三倍

特約記者曹馨元 / 紐約報導
弗蘭榭普表示，他的客人們在品嚐美食之外也想要更多了解華埠這一移民社區，與本地居民有更多的接觸。(弗蘭榭普提供)
弗蘭榭普表示，他的客人們在品嚐美食之外也想要更多了解華埠這一移民社區，與本地居民有更多的接觸。(弗蘭榭普提供)

每逢周末及假期，華埠的街頭人潮攢動，近年來更是能見到不少外族裔面孔，愈來愈多美國遊客及歐洲遊客會選擇用半天的時間，跟著美食導遊遊覽華埠，通過美食來體驗華埠的文化。弗蘭榭普(Scott Friendship)自2019年開始帶著遊客來華埠探索美食，五年內，他的導覽業務已經擴張至三倍之多。他除華埠美食遊之外還提供韓國城(Koreatown) 美食遊，但華埠美食遊無疑是最受歡迎的選項。

洋人想了解中華美食

弗蘭榭普在2011年搬來紐約後就住在華埠附近，在此之前只嘗過美式中餐的他，被華埠豐富多樣的美食種類深深吸引了。隨著他開始更了解華埠的美食、歷史與文化，他也開始通過Airbnb的平台帶領遊客遊覽華埠。

「我的大部分客人都是西方人，他們都很渴望了解中國的美食，也想要探索華埠。但很多時候他們都會因為不了解中國文化或語言不通而卻步。」了解美食繞不開文化和歷史，弗蘭榭普表示，他的客人們在品嚐美食之外，也想要更多了解華埠這一移民社區，與本地居民有更多的接觸。

疫情對華埠打擊大

五年來在華埠的導覽經歷，讓弗蘭榭普見證了新冠疫情間華埠的興衰。「在我2019年剛開始導覽的時候，華埠常常人潮洶湧，連走過一條街都很艱難，但疫情期間華埠卻是徹徹底底地空了」。弗蘭榭普觀察到，華埠在過去的半年中才漸漸恢復到疫情前的客流量，即使他常去的很多餐廳因為疫情的原因停業，但弗蘭榭普欣慰地發現，有許多二代或三代移民開始接手華埠的餐廳，更熟悉社交媒體和市場推廣的他們，，也在用更新潮的方式推廣華埠。

另一位在Airbnb上帶領華埠點心美食遊的Rita D也表示，儘管華埠的許多餐廳都因為疫情停業關門，但她最常去的點心店卻在關門後重新裝修，並做得比以前更好。「人們能切實地看到華埠是如何從疫情中恢復的」。

作為一位不懂中文的美國人，弗蘭榭普很欣喜的發現，華埠居民及餐飲店家對他這樣一個外來者非常包容和熱情，這麼多年下來，他也得以與許多本地居民成為好朋友。「華埠是全世界我最喜歡的地方」，他說，「我的胃和精神都是屬於華人的」。

多元化對華埠有助益

來自葡萄牙的遊客瑪麗亞 · 巴洛斯(Maria Barros)和安娜 · 艾斯迪佛(Anna Esteves)在他們僅有兩天的紐約之行中，特意抽出一天的時間來遊覽華埠。巴洛斯說，在來美國前，就有多位好友向她極力推薦華埠，說華埠獨特的文化氛圍和美食，讓它成為紐約不可多得的經典旅遊地。「我們中午吃了點心，現在打算去公園看本地居民彈樂器、下棋，晚上還打算看華埠的夜景」。巴洛斯和艾斯迪佛表示，華埠的美食和氛圍都讓她們印象深刻。

華埠商改區行政總監陳作舟對此表示，「只要願意和我們做生意，我們就都應該接受」。他說，紐約作為一個多元化的大都市，自身成功的原因就是因為紐約吸納並接納了所有人，而華埠則應學習紐約的經驗，歡迎更多元的文化和人群來到華埠。「華埠的成功僅僅靠亞裔是不夠的」，陳作舟強調，有很多在華埠起步的餐廳，如今也在紐約其他地方紛紛開店，多元文化的進入將幫助華埠走向更大的舞台。

弗蘭榭普自2019年開始帶著遊客來華埠探索美食，5年內他的導覽業務已經擴張至三倍...
弗蘭榭普自2019年開始帶著遊客來華埠探索美食，5年內他的導覽業務已經擴張至三倍之多。(弗蘭榭普提供)
弗蘭榭普自2019年開始帶著遊客來華埠探索美食，5年內他的導覽業務已經擴張至三倍...
弗蘭榭普自2019年開始帶著遊客來華埠探索美食，5年內他的導覽業務已經擴張至三倍之多。(弗蘭榭普提供)
每逢周末及假期，華埠的街頭人潮攢動，近年來更是能見到不少外族裔面孔。(本報檔案照...
每逢周末及假期，華埠的街頭人潮攢動，近年來更是能見到不少外族裔面孔。(本報檔案照)
每逢周末及假期，華埠的街頭人潮攢動，近年來更是能見到越來越多的西方面孔。（特約記...
每逢周末及假期，華埠的街頭人潮攢動，近年來更是能見到越來越多的西方面孔。（特約記者曹馨元 / 攝影）

華埠 疫情 移民

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