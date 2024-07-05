東百老滙91號遊民所幾近完工 社區本月提訴

東百老匯91號遊民所在經營者靜悄悄的裝修下，日前已接近完工。(記者范航瑜／攝影)

華埠 社區多年來一直反對東百老匯91號遊民 所的設立，並計畫提起上訴。該遊民所在經營者靜悄悄的裝修下，日前已接近完工。社區擔心遊民所的開張將進一步損害東百老匯小商業的復甦，並影響居民的生活品質，大紐約民權聯盟預計將在本月內在法庭提起訴訟。

遊民所的裝修已大致完成，從外觀上看，所有隔板已拆除，燈火通明，建築物的門窗已經被封閉，窗戶上貼著交叉的藍色膠帶，顯示出正是新安裝的玻璃。建築物正面的玻璃窗戶和門都被紙張覆蓋，阻擋了內部的視線，整體外觀整潔，看似正即將準備開業。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，上訴的截止日期是8月下旬，但聯盟計畫在本月提交全部文件。王鏑稱，目前所有隔板已經拆除，很可能說明樓上幾層的建設已完成，目前只剩一樓大廳。

大紐約民權聯盟已聘請律師對設立91號遊民所的提起訴訟，認為華埠承擔過多遊民所違反公平負擔的原則，但一審敗訴。遊民所經營公司趁機快速裝修，試圖在社區上訴前開張。

91號原為「金匯大酒店」，因經營不善而關閉，業主將其出售給遊民所經營企業。大紐約民權聯盟華人 曾多次組織示威活動抗議，並與遊民局交涉未果。遊民所經營者拒絕接受華人社區的任何妥協意見，堅持設立遊民所及遊民醫療中心。其中，醫療中心將面向全市遊民開放。

該遊民所若成功建成，將可容納120人，專門收容單身成人。經營機構名為「關懷無家可歸」(Care For The Homeless)，樓高六層，面積達2萬6000平方呎，設有120個單人床位。樓下和二樓為公共醫療診所，收容所還將提供職業介紹、房屋輔導、戒毒戒酒服務及精神健康服務等。

盡管91號至今仍為遊民所營業，由於華人社區的強烈反對，其他三個原計畫在華埠開設的遊民所已因反對聲浪而撤回。遊民所及遊民疾病中心的許可證申請仍在進行中。