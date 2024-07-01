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紐約市交通事故死亡人數 疫情期間大幅增長

記者和釗宇／紐約報導

州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)日前公布報告顯示，新冠疫情期間，紐約州交通事故致死人數大幅增長；報告表示，雖然疫情期間道路上車輛變少，但危險駕駛的行為急劇增加，包括酒駕、毒駕以及不繫安全帶。

根據報告，2019年至2022年間，紐約州交通事故死亡人數增長約25%。其中，2022年共有超過1100人死於交通事故，成為自2013年以來交通事故致死最多的年份，徹底扭轉了2015年以來交通事故死亡的下降趨勢。狄拿玻利表示，「新冠疫情期間的居家令讓道路上的車輛減少，但儘管如此，致死事故的數量仍然上升。」

報告顯示，紐約市2022年的交通事故死亡率全州最低，這很有可能是因為紐約市人口較多且車輛擁有率較低。交通事故死亡人數最多的區域是長島，2022年有近250人車禍身亡。

報告指出，2022年全美交通事故死亡數量已經呈下降趨勢，但紐約州依然維持上升，多項交通安全指標都不及全美水平。其中，2019年以來因為不繫安全帶而引發的交通事故死亡數量酒超愛過了紐約州自己設定的指標，2018年以來單車騎士死亡人數也超出指標。

此前州長霍楚(Kathy Hochul)剛簽署薩米法案(Sammy's Law)，允許紐約市將部分路段的限速降至每小時20哩以內。市交通局此前也公布報告，列出了可能降低限速路段，而且其中較窄的路段限速可能將只有每小時10哩，同時還承諾要在明年年底之前，對250個路段降低限速。

紐約州 疫情 紐約市

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