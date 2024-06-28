紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放

紐約市2024年度公共游泳季啟動。(市長辦公室提供)

紐約市 公共游泳季(Outdoor Pool Season)27日啟動，即日起，全市50座公共游泳池免費向公眾開放，供市民夏季使用；市長亞當斯 (Eric Adams)當日與副市長喬西(Meera Joshi)共同在剛翻新完畢、重新開放的皇后區阿斯托利亞(Astoria)戶外泳池出席活動，宣布今年度游泳季的開始。

阿斯托利亞游泳池已有超過90年歷史，是紐約市內規模最大的公共泳池；亞當斯介紹，重新開門迎客的游泳池翻修改建工程持續多年，耗資1900萬元，「在未來幾代人的生活中都能保持良好的服務狀態」；而為了保障泳池開放，市府已招聘超過600名專業救生員，人數高於去年同期。

亞當斯還表示，根據公園部門的數據，紐約市的公共泳池在去年夏季共服務170萬人，為附近商家吸引大量客流，也創造了救生員和行政管理人員等的就業崗位，是紐約市的「經濟引擎」。

紐約市今年的公共游泳季從即日起開放至9月8日(周日)，在游泳季期間，紐約市公共泳池每天上午11時至下午3時、下午4時至晚7時向公眾開放，市民可進入市公園局網站https://reurl.cc/KeWYXn查詢離家近的泳池地點；在全市共50處開放的公共泳池中，有13座達到了奧林匹克級別，其中包括重新開放的阿斯托利亞泳池、以及位於布碌崙(布魯克林)華人社區的日落公園 泳池。

根據規定，公共泳池區禁止攜帶食物、玻璃瓶、電子設備或報紙，其他隨身物品須自行上鎖保存；進入泳池時，必須身著適當的泳裝，禁止裸體也不允許穿著過多的衣物，如需防曬或遮擋皮膚，只能穿白色襯衫和戴帽子；市公園局提示，所有公共泳池均提供免費防曬霜。