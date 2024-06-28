我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論首戰 照常講幹話的川普vs.偶爾呆滯口吃的拜登

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放

記者許君達／紐約報導
紐約市2024年度公共游泳季啟動。(市長辦公室提供)
紐約市2024年度公共游泳季啟動。(市長辦公室提供)

紐約市公共游泳季(Outdoor Pool Season)27日啟動，即日起，全市50座公共游泳池免費向公眾開放，供市民夏季使用；市長亞當斯(Eric Adams)當日與副市長喬西(Meera Joshi)共同在剛翻新完畢、重新開放的皇后區阿斯托利亞(Astoria)戶外泳池出席活動，宣布今年度游泳季的開始。

阿斯托利亞游泳池已有超過90年歷史，是紐約市內規模最大的公共泳池；亞當斯介紹，重新開門迎客的游泳池翻修改建工程持續多年，耗資1900萬元，「在未來幾代人的生活中都能保持良好的服務狀態」；而為了保障泳池開放，市府已招聘超過600名專業救生員，人數高於去年同期。

亞當斯還表示，根據公園部門的數據，紐約市的公共泳池在去年夏季共服務170萬人，為附近商家吸引大量客流，也創造了救生員和行政管理人員等的就業崗位，是紐約市的「經濟引擎」。

紐約市今年的公共游泳季從即日起開放至9月8日(周日)，在游泳季期間，紐約市公共泳池每天上午11時至下午3時、下午4時至晚7時向公眾開放，市民可進入市公園局網站https://reurl.cc/KeWYXn查詢離家近的泳池地點；在全市共50處開放的公共泳池中，有13座達到了奧林匹克級別，其中包括重新開放的阿斯托利亞泳池、以及位於布碌崙(布魯克林)華人社區的日落公園泳池。

根據規定，公共泳池區禁止攜帶食物、玻璃瓶、電子設備或報紙，其他隨身物品須自行上鎖保存；進入泳池時，必須身著適當的泳裝，禁止裸體也不允許穿著過多的衣物，如需防曬或遮擋皮膚，只能穿白色襯衫和戴帽子；市公園局提示，所有公共泳池均提供免費防曬霜。

紐約市 亞當斯 日落公園

上一則

周末好去處/ 戶外音樂會、家庭瑜伽 親子同樂

下一則

紐約客談╱限速保安全？「一刀切」合理嗎？

延伸閱讀

紐約市513所高初中 今秋將採用新數學課程

紐約市513所高初中 今秋將採用新數學課程
亞當斯再被揭7訪中國紀錄消失 FBI要查

亞當斯再被揭7訪中國紀錄消失 FBI要查
北拉斯維加斯槍案5死 槍手拒捕自殺亡

北拉斯維加斯槍案5死 槍手拒捕自殺亡
市議員集會 籲市長恢復圖書館經費

市議員集會 籲市長恢復圖書館經費

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你