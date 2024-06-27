洗腦術結合精神控制 郭文貴壓榨追隨者斂財13億

根據專業人士的追蹤分析，郭文貴總共斂財13億元，其中流入自家腰包的就超過1億。(路透資料圖)

中國商人郭文貴 涉嫌詐騙和洗錢案件開庭多周，檢方作證環節接近尾聲，26日再有詐騙受害人出庭，揭示郭文貴「立人設」洗腦支持者，然後「收割韭菜」的過程；此外，檢方還邀專業人士查詢金流，分析並梳理郭文貴團隊利用數百個帳戶，將支持者的投資 款跨境轉帳和挪作自用等細節。

據財務分析與諮詢服務商辛頓(Paul Hinton)的分析結果，郭文貴所推出的五大集資項目(法治基金、GTV、「農場」、G-Club及「喜交所」)，共在全球各地開了263個關聯帳戶，涉及銀行超過50家；從資金上看，郭文貴團隊從2020年1月至今，共收取了超過13億元資金，而在這些資金中，淨流入郭文貴家族名下的金錢就超過1億元。

住在維州的證人陳薇(Wei Chen，音譯)作證時表示，她並非特別熱衷於政治，但郭文貴從2017年至2020年間，不斷爆料中共高層的腐敗故事、以及對中共的反對，讓她開始相信，郭文貴是個致力於「將美國價值帶給中國」的人；且在他直播片段中展示的奢華生活和從商經歷，也讓想要賺錢的陳薇放下戒心，相信他的各種投資建議。

2020年郭文貴推出GTV投資項目，陳薇迅速投入了20萬元，她說郭文貴在直播節目中誇口道，GTV未來不僅是個影音平台，更會發展成像亞馬遜或YouTube一樣的網路巨頭，聲稱GTV的回報潛力巨大，且「零風險」；陳薇表示她不希望承擔任何投資風險，因此郭文貴所承諾的「零風險」正中她意。

陳薇此後又投入至少10萬元到郭文貴的項目，當用虛擬貨幣 「喜幣」交易的「喜交所」推出後，陳薇再次投入了57萬元，她說郭文貴在「喜幣」問世前，同樣吹噓其比現存的所有虛擬貨幣都更安全、更具價值和潛力；可據此前出庭的專業人士分析，喜幣發行權及周邊虛擬數位產品的運營都由郭文貴及其家庭操控，從根本上就違反了數位加密貨幣「去中心化」的核心屬性。

2022年底郭文貴再次推出新的投資項目A10的時候，陳薇終於起了疑心，她說，「每天重複念誦『投資投資投資』，抽乾了我們的錢包，但承諾中的回報在哪？」；檢方也提供證據，顯示在A10項目的宣傳頁上，郭文貴團隊提出了「隔空取錢、釜底抽薪、以錢滅共」的口號。

陳薇表示在三年不到的時間，共為郭文貴推廣的項目投資了130萬元，只追回大約20萬；「郭文貴一直強調他是個富有且誠實的好人，還給我們反覆洗腦，稱他將所有追隨者看作兄弟姐妹，希望把他的財富跟我們分享」，結果卻是騙了大家的錢，跟家人一起享受。

陳薇還說，2022年開始她曾為所投資的「農場」項目做了一年義工，負責核對帳目；她指責道，做義工沒有任何報酬，每周卻要工作40小時，且完全不會考慮義工的本職工作與個人時間的安排，她只能犧牲自己的休息時間去擔任義工。

陳薇強調，郭文貴要求追隨者不僅投資金錢，還要積極貢獻表達忠誠，甚至威脅稱，投資款與所謂的GTV股份之間的計算比例，也要根據追隨者的貢獻而定；陳薇還曾在郭文貴的要求下，從iTunes商店購買和收聽郭文貴自己發行的歌曲，因為他要為自己的歌打榜刷人氣。

陳薇指責郭文貴毀了自己的生活、透支了所有希望，當她陳詞時，旁聽席上有郭文貴的追隨者發出訕笑和議論，遭法官托雷斯(Analisa Torres)嚴厲警告。