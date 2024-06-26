亞當斯再被揭7訪中國紀錄消失 FBI要查

亞當斯遭FBI調查。(取自Flickr)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)年初的競選資金貪腐案風波未平，如今又面臨聯邦調查局(FBI )的介入調查，披露他在擔任布碌崙 (布魯克林)區長期間，曾使用的私人電子郵件以及七次造訪中國的紀錄消失，其中至少有一次旅行是由中國共產黨部分資助的；據悉這些發現將成為其特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)涉嫌競選貪腐調查案的一部分。

據紐約郵報報導，亞當斯在2014至2021年擔任布碌崙區長期間，與鄭祺蓉及其助手使用了三個非官方的郵件，這些郵件數據並未存儲在紐約市府的伺服器上，這意味著與中國相關的會議安排、費用支付、與誰會面和討論內容等紀錄，幾乎都無法被追蹤。

市長辦公室發言人對此回應，亞當斯允許使用私人電子郵件處理非政府事務，而關於中國行程的公文，則是透過官方電郵獲得市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)書面批准的；然而，調查過程中該委員會的一名律師拒絕提供有關公文的副本，引發了更多的疑問。

擔任現任布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)總法律顧問的路易斯(Gregory Louis)說，亞當斯執政時可能將某些紀錄保存在官方認證以外的私人雲端硬碟上，導致辦公室現在沒有這些紀錄；據匿名消息透露，這些包括亞當斯的中國行、以及資金來源的資料很重要，FBI正試圖追蹤這些紀錄。

目前尚不清楚聯邦政府希望從亞當斯的中國行程中找到哪些具體證據，也不清楚這些證據是否會造成更廣泛的調查；而據紐郵消息，亞當斯2014年的中國行由一間非營利組織資助，該組織由當時在布碌崙區長辦公室擔任志願者的鄭祺蓉運營。

今年2月，FBI探員突襲鄭祺蓉在布朗士的住所，她還因涉嫌濫用市府職位獲取特權，受到市調查局(DOI)的調查；針對鄭祺蓉的調查，DOI發言人表示仍在進行中。