華婦銀行保險櫃遭竊 疑內部人員搞鬼

法拉盛 一名華人婦女日前發現存放在皇后區 貝賽大通銀行中的保險 櫃遭竊，內部存放2萬現金以及價值3萬元的金飾全都消失，報警後被告知由於保險櫃為灰色地帶，必須有足夠證據才能夠立案；當事人試圖向銀行方調閱監視器，銀行主管卻表示需要等至多60天的「內部調查」，才願意給出監控視頻。

將財物寄存在銀行保險櫃向來被認為是安全無虞的，然而居住在法拉盛的張菲菲女士近期發現，自己存放在貝賽大通銀行價值約5萬元的財物全數消失；著急的她報警尋求協助，警方卻指她證據不足、無法立案，令她苦不堪言。

據當事人張菲菲描述，上月23日時，在大通銀行主管的陪同之下，她到銀行使用保險櫃服務，當時所有財物均在；但當天想離開時，因接聽電話而匆忙走開，也記不清後來是否有將保險櫃鎖好。

她回憶，離開後心情一直很忐忑，直到本月7日再度前往確認，卻發現裡頭存放的2萬元現金及兩根價值3萬元的金條消失了，而保險箱外觀卻無明顯損壞；當下她立即向銀行主管反應此事，不料卻得到「去找警察處理」的回應。

張菲菲說，由於當天已臨近銀行周六的關門時間，警察抵達時銀行已經關門，於是她抱著不安的心多等待了兩天；好不容易等到警察到來，卻僅得到「證據不足，無法立案」的回覆，但在警察的監督之下，銀行主管撰寫了一份報告向高層提交，並表示需等待至多60天的「內部調查」。

張菲菲懷疑財物是遭該銀行主管竊取，據她所述，保險櫃存放在一個小房間裡，需要和主管一起用兩把鑰匙才能打開；她回憶道，5月23日當天，把東西放進保險箱後應該沒鎖好，事因接了個電話就急著離開了，懷疑主管可能趁空隙竊取保險櫃內的財物。

在此銀行辦理業務約有10來年的張菲菲表示，很擔心這個主管會從中作梗，因為事發後，該主管的態度一直很逃避；而她也認為財物損失恐怕只能自行吸收，但希望能夠順利取得監視錄像，幫助推進調查，她說，「如果是那個主管做的，我希望她能坐牢。」