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華婦銀行保險櫃遭竊 疑內部人員搞鬼

記者尤昱程／紐約報導

法拉盛一名華人婦女日前發現存放在皇后區貝賽大通銀行中的保險櫃遭竊，內部存放2萬現金以及價值3萬元的金飾全都消失，報警後被告知由於保險櫃為灰色地帶，必須有足夠證據才能夠立案；當事人試圖向銀行方調閱監視器，銀行主管卻表示需要等至多60天的「內部調查」，才願意給出監控視頻。

將財物寄存在銀行保險櫃向來被認為是安全無虞的，然而居住在法拉盛的張菲菲女士近期發現，自己存放在貝賽大通銀行價值約5萬元的財物全數消失；著急的她報警尋求協助，警方卻指她證據不足、無法立案，令她苦不堪言。

據當事人張菲菲描述，上月23日時，在大通銀行主管的陪同之下，她到銀行使用保險櫃服務，當時所有財物均在；但當天想離開時，因接聽電話而匆忙走開，也記不清後來是否有將保險櫃鎖好。

她回憶，離開後心情一直很忐忑，直到本月7日再度前往確認，卻發現裡頭存放的2萬元現金及兩根價值3萬元的金條消失了，而保險箱外觀卻無明顯損壞；當下她立即向銀行主管反應此事，不料卻得到「去找警察處理」的回應。

張菲菲說，由於當天已臨近銀行周六的關門時間，警察抵達時銀行已經關門，於是她抱著不安的心多等待了兩天；好不容易等到警察到來，卻僅得到「證據不足，無法立案」的回覆，但在警察的監督之下，銀行主管撰寫了一份報告向高層提交，並表示需等待至多60天的「內部調查」。

張菲菲懷疑財物是遭該銀行主管竊取，據她所述，保險櫃存放在一個小房間裡，需要和主管一起用兩把鑰匙才能打開；她回憶道，5月23日當天，把東西放進保險箱後應該沒鎖好，事因接了個電話就急著離開了，懷疑主管可能趁空隙竊取保險櫃內的財物。

在此銀行辦理業務約有10來年的張菲菲表示，很擔心這個主管會從中作梗，因為事發後，該主管的態度一直很逃避；而她也認為財物損失恐怕只能自行吸收，但希望能夠順利取得監視錄像，幫助推進調查，她說，「如果是那個主管做的，我希望她能坐牢。」

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