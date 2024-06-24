酷熱 導致紐新鐵路「一周三斷」嚴重延誤

在過去一周的五個工作日內，紐新兩州間的鐵路交通在通勤高峰時段出現了三次嚴重延誤，其中兩次與高溫天氣有關。(記者許君達／攝影)

在過去一周的五個工作日內，進出紐約市 的新澤西捷運 局(NJ Transit)所屬通勤鐵路出現了三次服務中斷和嚴重延誤情況，其中兩次與高溫 天氣有關。延誤導致大量往返兩州的上班族被困在路上或被迫改道，而MTA的專家也提示，紐約的地鐵和通勤鐵路系統在高溫天氣下也很脆弱。

紐約地區上周經歷熱浪天氣，周內每日最高氣溫均超過華氏90度。19日早高峰期間，經哈德遜河隧道進出紐約賓州車站(Penn Station)的鐵路線的供電接觸網因溫度過高而出現電力中斷，導致大量新澤西通勤列車被卡在途中，後續列車也大量延誤，或臨時改道前往新州的霍伯肯(Hoboken)總站，乘客需轉乘PATH捷運前往曼哈頓。21日下午，哈德遜河隧道另一側的錫考克斯(Secaucus)車站外的草甸因天氣炎熱而發生野火，火勢蔓延導致鐵路臨時停運，進出賓州車站的列車在晚高峰期間受到嚴重影響。此後，這段鐵路在22日早間再次發生接觸網故障，導致大規模延誤。

頻繁發生事故的鐵路屬於美鐵(Amtrak)東北走廊(Northeast Corridor)線的一部分，鐵路及設備的維護由美鐵負責，新州捷運局每日進出紐約市的數百次列車均需使用這段鐵路，捷運局因而每年需支付1億元租金。這種合作關係導致雙方經常相互扯皮。

專業人士警示，紐約及周邊地區的鐵路基礎設施因歷史過於悠久而非常脆弱，面對極端天氣時很有可能陷入混亂。(記者許君達／攝影)

不過，新州捷運局執行長柯貝特(Kevin Corbett)也指出，問題的根源在於進出賓州車站的鐵路已有百年歷史，基礎設施老化嚴重。在聯邦資金到位後，全新的跨哈德遜河隧道和鐵路新線雖已開工，但新隧道至少要到2040年代才有可能完成。三州地區區域規畫協會(Regional Planning Association)負責人賴特(Tom Wright)則表示，基礎設施的不足使鐵路系統在面臨酷熱、雷暴或暴風雨等極端天氣時會非常脆弱。

紐約市內的鐵路交通基礎設施也面臨同樣的問題。市捷運局代理局長克利奇洛(Demetrius Crichlow)警示，高溫會影響供電、信號和調度系統的正常運轉，可能導致地鐵運營癱瘓。他表示，雖然當局已有準備了應急措施，但乘客還是有必要做好心理準備。