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紐約康尼島美人魚遊行 清涼登場

記者顏潔恩／紐約報導
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)

代表著紐約市夏日傳統的布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行(Mermaid Parade)，22日眾所矚目下重磅回歸，當地商業主幹道化身為海洋世界，無論是遊行隊伍、或是前來觀賞的民眾，大膽且清涼的裝扮令人驚呼連連；當天許多華人民眾前來觀賞，認為遊行終於一掃新冠疫情籠罩的陰霾，回歸到從前盛行的規模，深受現場氣氛的感染而興奮不已。

康尼島的美人魚遊行，自1983年起為紀念「布碌崙狂歡節」而創辦，至今成為當地夏季的標誌性年度盛會，今年活動已邁入第42屆；22日下午1時，遊行隊伍準時登場，由紐約市警車、消防車、古董車打頭陣，接著主辦單位「美國康尼島」(Coney Island USA)的成員們拿著印有「美人魚遊行」的橫幅走過，為活動打開帷幕。

主辦方今年也首次裝飾大型花車參與遊行，並任命當地藝術家、表演者兼歷史學家Joe Coleman為「海王星國王」、藝術家兼攝影師Whitney Ward為「美人魚皇后」；和往常一樣，來自紐約市各地的各個團體，包括學校、公共圖書館、商業機構等出列，鑼鼓、管弦樂表演、還有DJ在花車上打歌，向沿街的觀眾派送小禮物、合影等，現場氣氛嗨翻天。

隊伍中不少遊行參與者打扮成美人魚、水母、章魚、魚頭人、鯊魚等海洋主題的衣物，且適逢6月「驕傲月」，本次遊行迎來眾多LGBTQ團體的參與，在海洋主題之上注入彩虹元素；同時也有宣揚保護環境及海洋生態的組織，用塑料袋製成一整套的服飾，呼籲大眾通過減塑來減少環境污染、降低碳排放。

從新澤西州過來的郭子誠，當天首次前來觀看美人魚遊行，在他心中留下很深刻的印象，「很多獨特、五顏六色的鮮豔裝扮」；他說，之前便知道美人魚遊行以大膽清涼著名，但沒想到是如此地奔放，但同時又看到很多小朋友也參與其中，整體來說還是老少咸宜的活動，「每個人一生中應該來看一次」。

居住在布碌崙的周小姐則表示，儘管當日紐約市發布高溫警報，氣溫很高，但實際上身在康尼島海邊，風吹來時還會感到涼爽；她今年已是第四次來參加，覺得參與遊行的組織變得比以前多樣，且看出參與者花盡心思，打造比人的體積還大的各種木偶、水母傘等，創意十足。

參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
美人魚遊行參與者。(記者顏潔恩／攝影)
美人魚遊行參與者。(記者顏潔恩／攝影)
LGBTQ團體參與此次美人魚遊行。(記者顏潔恩／攝影)
LGBTQ團體參與此次美人魚遊行。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
美人魚遊行參與者。(記者顏潔恩／攝影)
美人魚遊行參與者。(記者顏潔恩／攝影)
參與者造型大膽清涼。(記者顏潔恩／攝影)
參與者造型大膽清涼。(記者顏潔恩／攝影)
美人魚遊行參與者。(記者顏潔恩／攝影)
美人魚遊行參與者。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
參加者展現創意裝扮，造型吸睛。(美聯社)
參加者展現創意裝扮，造型吸睛。(美聯社)
第42屆美人魚遊行如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參加者展現創意裝扮，造型吸睛。(美聯社)
參加者展現創意裝扮，造型吸睛。(美聯社)
參加者展現創意裝扮，造型吸睛。(美聯社)
參加者展現創意裝扮，造型吸睛。(美聯社)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
第42屆美人魚遊行22日如期登場。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)
參與者注入心思，創造花樣百出的造型。(記者顏潔恩／攝影)

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